Denise: la mini docu-serie di Nove sulla bambina scomparsa nel nulla 18 anni fa

Denise è la nuova miniserie d’inchiesta del ciclo “Nove racconta”, dedicata alla storia del rapimento della piccola Denise Pipitone del 2004.

Il primo dei 4 episodi va in onda oggi in prima serata su Nove a partire dalle 21:25.

Denise Pipitone: la storia

È la mattina del 1° del 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, quando Denise Pipitone, una bambina di quasi 4 anni, è in una strada senza macchine a giocare col cuginetto mentre la nonna cucina. In un istante, Denise non c’è più: è scomparsa nel nulla, in pieno giorno. Nessuno la vede, nessuno la trova; a quasi vent’anni dalla catastrofe non si sa nemmeno se sia viva. Durante le indagini la mamma Piera Maggio confesserà che il padre biologico della piccola non è il marito ma il suo amante (a sua volta sposato e con due figlie), andando a infittire ulteriormente la complessa rete di segreti, testimonianze, avvistamenti fasulli, test del DNA, depistaggi e processi in corso ancora oggi.

Il documentario su NOVE

La mini docu-serie in 4 episodi diretta da Vittorio Moroni ricostruisce la triste storia del rapimento di Denise andando ad attingere dagli archivi nazionali, da oltre 500mila pagine di atti processuali, e contando sulle testimonianze esclusive del fratello Kevin Pipitone, della nonna e dei due padri Toni Pipitone e Piero Pulizzi. La scopo della serie è anche quello di mostrare l’eccessivo carosello mediatico venutosi a creare attraverso tv e social, che ha fatto prevalere l’opinione pubblica sui conflitti e i sentimenti dei protagonisti, mamma Piera in primis.

Dove vederlo stasera in tv (sabato 12 marzo)

Denise va in onda oggi sabato 12 marzo in prima serata su NOVE a partire dalle 21:25, ed è già disponibile in anteprima sulla piattaforma streaming discovery+.