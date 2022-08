Denise, stasera su Nove la docufiction sul caso Pipitone: la vera storia

Per il ciclo “Nove racconta” va in onda la docufiction “Denise”, dedicata alla bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Un caso mediatico eccezionale per una vicenda ad oggi irrisolta. La messa in onda di questo lavoro ci permette di riassumere l’accaduto.

La sparizione di Denise Pipitone

La scomparsa di Denise Pipitone è uno dei fatti di cronaca italiana che più hanno segnato l'inizio degli anni 2000. L’episodio risale al 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo (provincia di Trapani). Denise Pipitone (quasi quattro anni all’epoca) è la figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi (anche se è figlia legittima di Tony Pipitone, marito della donna). L'ultima persona ad averla vista è zia Giacoma - sorella di Piera - quando la piccola si trovava sul marciapiede vicino alla casa. Nel mentre la madre sta seguendo un corso di informatica e viene avvertita della scomparsa della bambina alle 12.30; dalle 14.00 i tg locali cominciano a diffondere la notizia. Le ricerche cominciano: quel piccolo paese viene dunque setacciato in lungo e in largo e assediato da giornalisti di ogni tv. Le indagini cominciano a presentare una quantità sterminata di ipotesi. Viene in breve tempo fuori il nome di Piero Pulizzi, padre biologico della piccola e, di conseguenza, quello di Jessica Pulizzi, figlia di Piero e sorellastra di Denise. In particolar modo viene a galla l’insana gelosia di Jessica – all’epoca ancora minorenne – nei confronti di Denise. La Pulizzi viene a quel punto indagata e processata (ma successivamente rilasciata per assenza di prove) insieme all’ex fidanzato Gaspare Ghaleb e alla madre, Anna Corona. Quest’ultima, così come la figlia, non erano state informate da Piero Pulizzi che Denise fosse sua figlia, ma avevano ormai inteso il fatto. Il 3 maggio del 2021 la procura di Trapani riapre il caso. Nel corso degli anni si sono susseguiti innumerevoli segnalazioni di avvistamenti, ma tutte le ipotesi hanno portato ad un nulla di fatto, in una storia che chiede ancora la sua verità (e giustizia).

