Nove Racconta: Denise potrebbe essere in Russia? Si riapre il caso nell’ultima puntata

Per il ciclo “Nove racconta” si chiude con l’ultimo episodio la mini-serie dedicata alla sparizione nel 2004 di Denise Pipitone. Tra indagini e continui nuovi avvistamenti, si apre la pista russa. L’appuntamento è in prima serata su Nove a partire dalle 21:25.

La nuova puntata

Dalla tragica mattina del 1° settembre del 2004 si intricano negli anni sempre più piste, indizi, prove e soprattutto avvistamenti – poi rivelatisi falsi – della piccola Denise. Il 30 marzo del 2021, però, una ragazza russa fa un appello in televisione per cercare sua mamma, dicendo di essere stata rapita da piccola. L’età della giovane apparentemente corrisponde, e i lineamenti del viso sono molto simili a quelli della madre Piera Maggio. Si tratta forse dell’ultima, flebile, speranza.

Denise Pipitone: la storia

Nel 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Denise Pipitone, una bambina di quasi 4 anni, sparisce nel nulla, in pieno giorno. Nessuno la vede, nessuno la trova; a quasi vent’anni dalla catastrofe non si sa nemmeno se sia viva. La sua storia è una delle più tristi pagine della cronaca italiana, nonché un caso dall’impatto mediatico senza precedenti.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 3 aprile)

Denise va in onda oggi domenica 3 aprile in prima serata su NOVE a partire dalle 21:25, ed è già

disponibile in anteprima sulla piattaforma streaming discovery+.