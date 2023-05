"Detectives. Casi risolti e irrisolti", questa sera l'ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, sabato 20 maggio 2023, a partire dalle 23.00 su Rai 3 va in onda l'ultima puntata della seconda edizione di "Detectives. Casi risolti e irrisolti", il programma “true crime” condotto da Pino Rinaldi, che si avvale per l'occasione della collaborazione della Polizia di Stato. Stasera si parla dell'inquietante caso del "Collezionista di Ossa". Scopriamo di cosa si tratta

"Detectives. Casi risolti e irrisolti": le anticipazioni del 20 maggio 2023

"Detectives. Casi risolti e irrisolti" è un programma in onda su Rai 3 di genere "true crime" che prende in esame casi di cronaca nera più o meno noti, andando al di là di ipotesi e conclusioni ripetutamente utilizzare da stampa e televisione. Il giornalista e conduttore Pino Rinaldi si avvale della collaborazione della Polizia di Stato, affrontando i singoli casi giudiziari addentrandosi in particolari ignorati il più delle volte dall'abituale racconto dei mass media. Ascoltiamo voci e parole di persone - poliziotti ma non solo - che hanno avuto a che fare in prima persona con queste vicende.

Quella che va in onda oggi, 20 maggio, è l'ultima puntata stagionale del programma, che al centro del racconto mette il caso del "Collezionista di Ossa". Ma di chi e cosa parliamo? Ci troviamo a Roma, nel quartiere della Magliana, nell'anno 2007. In un angolo della zona viene ritrovato uno scheletro completo, con al suo fianco i documenti e le chiavi di casa. Lo scheletro sembra quello di Libero Ricci, una persona scomparsa quattro anni prima. Gli esami di rito portano però ad una realtà ben diversa: lo scheletro è composto da ossa assemblate, appartenenti a cinque persone diverse, tre donne e due uomini, assemblate da qualcuno. "Detectives" mostra questa sera il volto - ricostruito in 3D - della donna al quale appartiene il cranio ritrovato. Una donna che dovrebbe essere morta tra il 2002 e il 2006 ed avere, all'epoca della morte, tra i 45 e i 55 anni. Il caso de "Il collezionista di ossa" resta ancora avvolto nel mistero.

“Detectives. Casi risolti e irrisolti” è una produzione originale Verve Media Company per Rai Approfondimento in collaborazione con la Polizia di Stato. Un programma di Giuseppe Rinaldi e Fabrizio Berruti, scritto con Anna Giurickovic Dato e Valentina Magrin. Regia Fabrizio Berruti.

Dove vederlo in tv e in streaming (20 maggio 2023)

L'ultima puntata stagionale di "Detectives. Casi risolti e irrisolti" va in onda oggi, sabato 20 maggio 2023, su Rai 3 a partire dalle 23.00. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.