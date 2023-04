"Detectives. Casi risolti e irrisolti", le anticipazioni di questa sera

Va in onda oggi, sabato 29 aprile 2023, a partire dalle 23.00 su Rai 3 la terza puntata stagionale di "Detectives. Casi risolti e irrisolti", il programma “true crime” condotto da Pino Rinaldi e realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. Questa sera si parla del caso di Caterina Capuano, operaia trovata senza vita nel 1999 a Barletta.

"Detectives. Casi risolti e irrisolti": le anticipazioni del 29 aprile

Quella che va in onda oggi, in seconda serata su Rai 3, è la terza puntata della seconda stagione di "Detectives. Casi risolti e irrisolti", un format che sposa il genere "true crime", andando però oltre i casi più noti e le conclusioni più ovvie. Realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato, affronta vicende di cronaca nera scavando nell'oscurità di casi giudiziari controversi e di pericolosi criminali avvalendosi dell'opinione e del supporto di chi, indossando la divisa e non solo, li ha affrontati in prima persona.

Il giornalista Pino Rinaldi conduce questa sera uno speciale dedicato a Caterina Capuano, una giovane operaia pugliese trovata senza vita nel 1999 a Barletta. Il corpo fu ritrovato in una strada buia e solitaria della periferia, e mostrava profonde coltellate e un cranio fracassato. All'epoca fu inizialmente indagato Ruggero, fidanzato della donna, ma l'inchiesta furono coinvolti gli zii della ragazza, un presunto amante e delle figure femminili, spose di uomini conquistati dalla bellezza della Capuano. Tutto però si esaurì con un nulla di fatto e oggi, a quasi 24 anni da questa drammatica storia, non esistono colpevoli ufficiali. Chi uccise Caterina e perchè"? Pino Rinaldi prova a mettere ordine in una vicenda ricca di ombre.

“Detectives. Casi risolti e irrisolti” è una produzione originale Verve Media Company per Rai Approfondimento in collaborazione con la Polizia di Stato. Un programma di Giuseppe Rinaldi e Fabrizio Berruti, scritto con Anna Giurickovic Dato e Valentina Magrin. Regia Fabrizio Berruti.

Dove vederlo in tv e in streaming (29 aprile 2023)

La terza puntata di "Detectives. Casi risolti e irrisolti" va in onda oggi, sabato 29 aprile 2023, su Rai 3 a partire dalle 23.00. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.