Detto Fatto, il caso del tutorial sulla spesa finisce su ‘Bbc’ e ‘The Guardian’

L’ormai arcinoto tutorial per fare la spesa sui tacchi che ha sollevato un’incredibile polverone mediatico e portato alla sospensione del programma di Rai2 ‘Detto Fatto’ è finito tra gli argomenti di discussione di siti stranieri come The Guardian e Bbc che hanno raccontato un episodio causa di un dibattito ancora accesissimo.

“Il tutorial sul sexy shopping’ della TV italiana per le donne suscita indignazione” titola il primo; “Indignazione per lo show televisivo italiano che dà consigli su acquisti sexy” reca il secondo. Entrambi i quotidiani hanno raccontato la vicenda, resa ancor più eclatante perché avvenuta a ridosso della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, coincidenza che ha alimentato la protesta contro una scenetta foriera di stereotipi culturali da eliminare.

'Detto Fatto' sospeso

Intanto la Rai ha preso provvedimenti stabilendo la sospensione della trasmissione di Rai Due e anche delle repliche. “Sarà un serio impegno della rete indagare sull'accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2”, ha fatto sapere il direttore di rete Ludovico Di Meo, mentre l’ad Fabrizio Salini ha annunciato l’apertura di un’istruttoria per valutare il futuro del programma.

Amareggiata la sua conduttrice Bianca Guaccero: "Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto – ha scritto in un post di scuse - Cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo... ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra".