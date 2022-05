Detto Fatto chiude: interviene Caterina Balivo; Bianca Guaccero scoppia in lacrime

Sipario su Detto Fatto , la trasmissione pomeridiana di Rai Due. A salutare il pubblico, nella puntata di oggi, c'erano sia Bianca Guaccero, attuale conduttrice del programma, che Caterina Balivo, ex timoniera dello show che ha voluto presenziare per un'occasione così importante. Momenti di grande commozione in studio, con attestati di stima reciproci tra le presentatrici.

Dopo aver aperto i battenti nel 2013, Detto Fatto è stato per i primi, storici anni sotto la conduzione di Caterina, per poi passare a Bianca. Motivo per cui la Balivo ci ha tenuto ad intervenire, per celebrare la fine di un percorso importante e, soprattutto, per esprimere sincera ammirazione nei confronti della collega. "Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa", ha dichiarato Balivo tramite un videomessaggio. "Ne ricordo ancora la nascita, con chat notturne e lavoro a tutte le ore. E tu, Bianca, hai fatto benissimo, perfetta padrona di casa. Tutte le persone che sono lì sono persone davvero carine. Siamo state fortunate a conoscere persone stupende. Ma ora è tempo di salutarli e chissà, magari di ricontrarli".

Parole di fronte alle quali Bianca non ha trattenuto le lacrime e, con la voce rotta, ha replicato con altrettanta sincerità: "Non è stato un passaggio di consegne facile, il pubblico ti ha amato", ha risposto. "Io sono entrata in punta di piedi. Spero di aver portato avanti quest'avventura con il rispetto e con l'amore che meritava". Ora entrambe guarderanno a nuovi progetti.

Il video