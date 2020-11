'Detto Fatto' viene sospeso, ma una replica propone una sfilata di donne in lingerie. E rimonta la polemica

Come se non fosse abbastanza la polemica innescata dal discusso tutorial per fare la spesa sui tacchi; come se non bastasse il putiferio mediatico da cui si trova sommersa la Rai e il programma ‘Detto Fatto’, oggi, 26 novembre 2020, all’indomani di tutto questo caos coinciso con la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, su Rai2 è andata in onda la replica del trasmissione come se l'ad Fabrizio Salini non avesse mai pronunciato la reprimenda che ne ha comportato la sospensione. E, si badi, che non è stata una replica qualsiasi, ma una che ha proposto al pubblico che tra le 6,19 e le 7,01 del mattino era davanti alla tv, altre donne poco vestite, in reggiseno per la precisione, durante una sfilata in lingerie. A segnalare il ‘dettaglio’ che ha mostrato il di Jennifer Dalla Zorza, stilista di biancheria intima ed esperta di lingerie per 'Detto Fatto', è stato il sito vigilanzatv.it.

Immediate le reazioni per il nuovo assurdo scivolone: “Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina Rai Due ha mandato in onda una replica di #DettoFatto con l’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo. Al di là del tema, chiedo alla #Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo?”, ha twittato Valeria Fedeli, capogruppo del Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Rai che, ancora una volta, è stata costretta a spiegarsi e a chiarire che da oggi sono sospese anche le repliche di Detto Fatto.

"Nel quadro della ordinaria programmazione della Rete questa mattina è stata trasmessa la puntata di una settimana fa di 'Detto Fatto', le cui repliche normalmente riempiono lo spazio tra le ore 06:00 e 07:00 del mattino”, la precisazione di Rai2 in una nota: “Peraltro, nella giornata di ieri la puntata andata in onda il 24 novembre è stata cancellata dal web e dal novero delle puntate replicabili. A partire da oggi, inoltre, sono sospese tutte le repliche".

Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina @RaiDue ha mandato in onda una replica di #DettoFatto con l’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo. Al di là del tema, chiedo alla #Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo? pic.twitter.com/jEVQSyRZZr — valeria fedeli (@valeriafedeli) November 26, 2020

Le scuse di Bianca Guaccero

"Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento, la donna". così in un post Bianca Guaccero ha rotto il silenzio dopo le polemiche su quanto accaduto nel corso della sua trasmissione 'Detto Fatto' in onda ieri su Rai2, quando la nuova tutor Emily Angelillo, passeggiando sinuosamente, portava il carrello della spesa per mostrare alle donne come sia possibile farlo disinvoltamente con il tacco 12.

"Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto – ha aggiunto Guaccero - Cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo... ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra".