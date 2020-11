'Detto Fatto' salta dopo le polemiche

Il factual show di Rai2 non è andato in onda oggi, mercoledì 25 novembre. Al suo posto un film

Salta la puntata di Detto Fatto. Il factual show di Rai2 condotto da Bianca Guaccero non è andato in onda oggi, mercoledì 25 novembre. Al suo posto, nel consueto orario, è stato trasmesso un film. Molto probabile che dietro a questa decisione ci sia la polemica esplosa nelle ultime ore, dopo il tutorial di Emily Angelillo che insegnava alle donne come fare spesa con il tacco 12 e in modo "intrigante".

Il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo ha assicurato che verrà fatta chiarezza su quanto accaduto, "un errore gravissimo" ha ammesso, promettendo di indagare sulle responsabilità. "'Detto fatto' è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire - ha spiegato il direttore di rete - Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori. Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi - che tutti sono d'accordo nel biasimare e condannare - si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva". Ancora nessun commento, invece, da parte della conduttrice Bianca Guaccero.