Detto Fatto, il direttore di Rai2: "Errore gravissimo, indagheremo sulle responsabilità"

Proprio nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e la discriminazione, in casa Rai arriva una bella gatta da pelare. È bufera per il tutorial andato in onda martedì pomeriggio a 'Detto Fatto', portato in studio dalla new entry del programma, Emily Angelillo, che passeggiando sinuosamente portava il carrello della spesa per mostrare alle donne come sia possibile farlo disinvoltamente con il tacco 12, spingendosi poi a prendere i prodotti sugli scaffali più alti alzando il ginocchio in modo "intrigante".

Il direttore Di Meo: "Errore gravissimo"

Il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, ci mette la faccia: "Sarà un serio impegno della rete indagare sull'accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2". Nella nota, il direttore della seconda rete Rai prosegue: "'Detto fatto' è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori. Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi - che tutti sono d'accordo nel biasimare e condannare - si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva".