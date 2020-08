Io e Te, Pierluigi Diaco negativo al covid

Pierluigi Diaco non ha il coronavirus. Il conduttore, come fa sapere Tv Blog, è risultato negativo al tampone e al test sierologico a cui si è sottoposto questa mattina a Roma.

Esame di rito per tutta la squadra di 'Io e Te'. Una persona dello staff, infatti, è risultata positiva al tampone, motivo per cui la Rai ha deciso di sospendere il programma (che sarebbe dovuto andare avanti fino a venerdì 4 settembre).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

'Io e Te' sospeso per covid

Il programma del primo pomeriggio estivo di Rai1 - che in questa stagione ha fatto il pieno di critiche e non ha brillato in ascolti - chiude in anticipo a causa di un contagio. La notizia è arrivata domenica sera, al termine di una giornata in cui il conduttore è stato al centro del clamore mediatico per una discussione avuta in diretta radio su Rtl - durante il programma 'Non Stop News' - con la collega Giusi Legrenzi proprio sul tema coronavirus. Diaco aveva manifestato la sua contrarietà nel parlare sempre e solo di covid, un tema che secondo lui rischierebbe di "annoiare" gli ascoltatori.