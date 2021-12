Diana Del Bufalo nella bufera per le sue dichiarazioni no vax

Il nome di Diana Del Bufalo è finito tra i trend topic di Twitter per le ultime recenti affermazioni sul vaccino verso cui ha espresso le sue perplessità. L’attrice e cantante, voce del personaggio del film Disney Encanto e protagonista della seconda stagione di LOL su Amazon Prime, ha affidato a una diretta Instagram (profilo seguito da 1,7 milioni di follower) il suo punto di vista, ripreso dal giornalista Domenico Marocchi e subito diventato destinatario di una critica corale da parte degli utenti. Il video in questione non è più reperibile, ma stando al commentatissimo tweet, l’attrice avrebbe dichiarato che lei non si vaccinerà perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e vuole fare esperienza.

Solo una parte della contestata diretta social è stata rilanciata sul social network, quello in cui Diana Del Bufalo rispondeva seccata a chi le chiedeva spiegazioni sulle sue affermazioni: “Ancora? Ma perché? Io non lo sto evitando. Cosa volete sapere? Ditemi, vi rispondo. Dio mio. Ma perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?”.

"Diana Del Bufalo":

Per questo tweet di @domenicomarock pic.twitter.com/oBdXdPX6Dt — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 30, 2021

Risposta a chi le scriveva "Ti rendi conto di cosa stai dicendo?" pic.twitter.com/CFXQWW9rpy — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Il commento di Diana De Bufalo

Diana Del Bufalo è tornata sulla vicenda affidando a una storia Instagram il suo commento. L’attrice ha spiegato di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti Covid perché sconsigliata dal suo medico di base “ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro”, ha fatto sapere.

“Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”, ha poi proseguito per poi concludere: “Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un pò di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo. Un abbraccio (virtuale)”.