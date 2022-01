Diana Del Bufalo su Rai1 dopo la sparata no vax, Francesca Fialdini risponde alle polemiche

Ripartenza con polemica per Da noi... A ruota libera, il programma di Raiuno condotto da Francesca Fialdini che ieri, nella prima puntata del nuovo anno, ha ospitato Diana Del Bufalo, finita nei giorni scorsi al centro di feroci critiche per le sue posizioni no vax.

In una diretta social l'attrice ha rivelato di non essere vaccinata e di non avere intenzione di farlo perché le è stato sconsigliato dal medico di base. Dichiarazioni che hanno alzato un polverone, soprattutto alla luce dei suoi impegni lavorativi che proseguono senza sosta tra spettacoli teatrali e partecipazioni televisive, come appunto quella nella trasmissione domenicale dell'ammiraglia Rai. Dopo l'intervista andata in onda ieri si è riscatenata la bufera, travolgendo stavolta anche il programma, accusato di aver dato spazio a una no vax.

La replica di Francesca Fialdini

Diana Del Bufalo, ospite in studio, ha ripercorso la sua carriera e si è raccontata tra pubblico e privato, ma nessuna parola sulla pandemia tantomeno sul tema vaccini. Argomento evitato appositamente dopo la polemica che sembrava quasi assopita? In molti lo hanno pensato, criticando duramente Francesca Fialdini, che però ha replicato tra le storie Instagram, chiarendo la vicenda: "La puntata del 2/01 è stata registrata e le dichiarazioni rilasciate in questa ultima settimana dai protagonisti non possono per questo essere argomento di conversazione nella messa in onda". In sovraimpressione, infatti, è comparsa più volte la scritta "intervista registrata", proprio per evitare critiche che però, dato l'argomento così caldo, sono difficili da schivare.

Il commento di Diana De Bufalo

Diana Del Bufalo era già tornata sulla vicenda, spiegando meglio - sempre in una storia Instagram - la sua posizione. "Non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata. Ne prendo atto, con un po' di rammarico. Sembrerà assurdo ma capisco anche questo".