“Diana, tutta la verità” stasera in tv: le anticipazioni

Il prossimo 31 agosto cade il 25° anniversario della morte di Lady Diana. Incondizionatamente amata dalla maggior parte del popolo britannico, la sua prematura scomparsa è ad oggi ancora avvolta in dubbi inerenti al fatale incidente che le costò la vita. Il documentario in onda oggi su Real Time ricostruisce l'intera dinamica dei fatti.

Diana, tutta la verità: le anticipazioni

Il documentario "Diana, tutta la verità" sintetizza la densa ma breve vita di Diana Spencer, dai più nota come Lady D: dal fallimentare matrimonio con Carlo, Principe di Galles ed erede della corona britannica, alla relazione segreta con Dodi al Fayed. Principessa del popolo britannico, che ancora la ricorda con un affetto unico, tormentata e fragile, Diana perde prematuramente la vita. Dopo aver trascorso una vacanza con Dodi al-Fayed a bordo dello yacht di proprietà del padre dell'uomo, i due decidono di fermarsi per una notte a Parigi, prima del ritorno a Londra. Lasciato l'hotel quando si accorgono di essere assediati dai paparazzi, vengono accompagnati da Henri Paul, capo della sicurezza della struttura, in auto verso un più tranquillo appartamento in rue Arsène Houssaye. In auto è presente anche la guardia del corpo Rees-Jones. Alle 00:23 Henri Paul perde il controllo della macchina, schiantandosi contro uno dei pilastri di sostegno di un tunnel. A differenza di al Fayed, dichiarato morto all'1.00, Diana lotta per qualche ora ma, date le irreversibili e numerose lesioni interne, perde la vita alle 4:00. Morto anche l'autista, il solo sopravvissuto è Trevor Rees- Jones che però, causa amnesia, non ricorda nulla dell'incidente. Il 30 maggio 2017 si è dichiarato che la macchina, protagonista dell'incidente, era da rottamare due anni prima, ma fu invece riparata e riutilizzata. Dopo quel tragico giorno si susseguirono nel tempo ipotesi di complotto, eventuali coinvolgimenti della famiglia reale e dei servizi segreti britannici, teorie svariate. Il documentario di Real Time prova a fornirci un quadro completo della faccenda.

Dove vedere “Diana, tutta la verità” in tv e in streaming

“Diana, tutta la verità” va in onda oggi, 11 agosto, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il documentario è disponibile su Discovery + per gli abbonati al servizio.