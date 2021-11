Diego Thomas lascia 'Cortesie per gli ospiti': il motivo in un lungo annuncio social

Cortesie per gli ospiti perde uno dei suoi protagonisti: “Dopo più di tre anni, 298 puntate, e 596 cene non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie Per Gli Ospiti Cortesie” ha annunciato con un post social Diego Thomas, architetto e interior designer romano che nel programma di successo in onda su RealTime giudica le case dei concorrenti.

L’esperto di architettura ha precisato che la scelta di mettere la parola fine all’esperienza televisiva è stata sua, dettata dalla volontà di dedicarsi alla professione e ad altri progetti che presto saranno condivisi con i follower. Resta, comunque, il ricordo bellissimo degli anni trascorsi in giro per le case degli italiani e l’amicizia con Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, rispettivamente giudici per il lifestyle e la cucina.

“È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora di condividere con voi. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro, di ugualmente stimolante se non di più. Vi dirò presto le novità che mi riguardano”, si legge nel messaggio scritto a corredo di una rassegna di foto di scena insieme ai suoi compagni di avventura: “Con Csaba e Roberto siamo gli amici di sempre, ci sentiamo spesso e ci vediamo, sono contento perché si sono rivelati dei buoni amici sostenedomi anche in questa scelta”.

Chi è Diego Thomas

Diego Thomas, classe 1983, è un architetto romano, dal 2018 protagonista con Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi del programma di RealTime Cortesie per gli ospiti. Lo scopo è quello di valutare le case dei concorrenti durante un pranzo o una cena, insieme al loro modo di accogliere e intrattenere gli ospiti e di preparare un menu completo.

Thomas è specializzato in interior design e, tra le altre cose, è stato anche co-redattore, per la curatrice Ester Coen, del volume “Futurismo 100. Illuminazioni. Avanguardie a confronto. Italia, Germania, Russia” nell’ambito delle celebrazioni del centenario del Manifesto futurista. Per quanto riguarda ala sua vita privata, l’architetto è molto riservato e spesso durante il programma Cortesie per gli ospiti ha dichiarato di essere felicemente single.