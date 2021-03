La precisazione di Diodato: "Fai rumore non è colonna sonora della fiction con Sabrina Ferilli"

Il dettaglio non è sfuggito ai più: 'Fai Rumore' di Diodato accompagna il trailer di 'Svegliati amore Mio', la nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli in partenza domani sera su Canale 5. Una scelta vincente, quella fatta dalla produzione dalla serie tv, dal momento che il brano è tra i più amati degli ultimi anni, complice la vittoria al Festival di Sanremo. Oggi però l'artista pugliese ci tiene a fare una precisazione: la sua canzone non è in alcun modo colonna sonora del prodotto Mediaset.

"Visto che me lo state chiedendo in tanti - esordisce il cantante in un tweet - vengo a dirvi che 'Fai rumore' non è nella colonna sonora della fiction 'Svegliati amore mio'. È stata autonomamente utilizzata per il trailer. Si può fare. Un personale in bocca al lupo anche visti i temi trattati vicini alla mia città". La scelta di includerla nello spot è dunque autonoma. E Diodato ci ha tenuto a spiegarlo a quanti gli hanno domandato del suo coinvolgimento nella pellicola.

Un post che arriva alla vigilia della partenza della serie, al via domani, mercoledì 24 marzo, in prima serata su Canale 5.La fiction in tre puntate, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Simona e Ricky Tognazzi, annovera nel cast anche Ettore Bassi, Francesco Arca, Massimo Popolizio e Francesco Venditti. Proprio come per L’amore strappato, che aveva visto Ferilli protagonista della serie di successo di Canale 5 ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto, anche in Svegliati amore mio la storia personale, intima ed emotiva di una donna fluisce in un racconto di impegno civile, in cui Davide sconfigge Golia e salva tutti i suoi affetti.