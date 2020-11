Come seguire in diretta i funerali di Gigi Proietti? L'omaggio Rai all'attore romano scomparso lo scorso 2 novembre, prosegue oltre la programmazione speciale inserita in palinsesto e oltre a quel 'Grazie Gigi' proiettato sugli studi televisivi di Viale Mazzini. Giovedì 5 novembre, infatti, il servizio pubblico cambia ancora una volta palinsesto, aggiungendo una puntata speciale di 'Unomattina', per seguire live, a partire dalle 10, le varie fasi della cerimonia funebre.

I funerali di Gigi Proietti

Saranno funerali blindati e in forma privata quelli di Proietti. Ad annunciarlo il Campidoglio che spiega come "gli omaggi e la cerimonia funebre, che si terranno nella stessa giornata, si svolgeranno in forma strettamente privata ma, in accordo con la famiglia dell’artista, verranno trasmesse in diretta su Rai 1".

In questo modo sarà possibile garantire la partecipazione del pubblico evitando il rischio di assembramenti e assicurando il rispetto delle disposizioni anti-Covid. Inoltre, secondo quanto si apprende, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo saranno ammesse solo 60 persone. All'esterno nessun assembramento. Prevista infatti l'interdizione ad auto e pedoni delle strade adiacenti al catino di piazza del Popolo. Esclusa quindi la folla "oceanica" che si riversò, nel febbraio 2003, a piazza San Giovanni per l'ultimo saluto ad Alberto Sordi.

Gli omaggi a Proietti: lutto cittadino a Roma, il carro funebre al Globe Theatre

Previsti, nella giornata di domani, alcuni momenti per ricordare l'attore. Il feretro si muoverà da Villa Margherita verso il Campidoglio. Da qui poi il carro funebre andrà al Globe Theatre di Villa Borghese, di cui Proietti era direttore artistico, dove sosterrà una cinquantina di minuti. A rendergli omaggio qui saranno gli artisti. Quindi l'arrivo alla chiesa degli Artisti previsto per le 12.

In occasione della giornata di lutto cittadino gli edifici di Roma Capitale, e di tutte le Istituzioni e Fondazioni ad essa collegate, esporranno la bandiera capitolina a mezz’asta o parata a lutto. "Con il lutto cittadino vogliamo rendere omaggio a un artista indimenticabile, interpretando così il sentimento di vicinanza e partecipazione sincera al dolore dei familiari e degli amici che accomuna tutta la cittadinanza", ha dichiarato la Sindaca Virginia Raggi.