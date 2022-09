Come seguire in diretta tv e streaming i funerali della regina Elisabetta

Come seguire in tv i funerali della regina Elisabetta? Un evento storico di tale portata, che vedrà tutto il mondo riunito per l?ultimo saluto all?amata sovrana, sarà trasmesso sulle reti generaliste, da Rai a Mediaset, sulle reti all news, ma anche su canali del digitale terrestre come Real Time. Vediamo nel dettaglio qual è il canale su cui sintonizzarsi. Le esequie sono in programma lunedì 19 settembre a partire dalle ore 11 (ora locale, le 12 italiane).

Come funzioneranno i funerali di Elisabetta

Dopo la chiusura della camera ardente e il rintocco del Big Ben, che suonerà una sola volta, la Regina Elisabetta II verrà trasferita dalla House of Parliament fino all?Abbazia di Westminster, seguita a piedi dai figli, dagli altri membri della Famiglia Reale e dal corpo militare. Seguirà l?arrivo degli ospiti in abbazia e la celebrazione della funzione religiosa. A rito concluso, la Regina verrà trasportata lungo il viale The Mall verso Wellington Arch per poi raggiungere Windsor, dove avverrà la cerimonia di inumazione.

Come seguirli su Canale 5 e Rai Uno

Su Rai Uno la telecronaca dell'evento sarà a cura del Tg1 e, visto il clamore dell'evento, la conduzione dovrebbe essere affidata alla sua direttrice Monica Maggioni.

Su Canale 5 la telecronaca dell'evento sarà a cura del Tg5 e, secondo alcune indiscrezioni, sarà affidata a Silvia Toffanin, tra le più rappresentative in casa medici. Nel caso in cui però i rumors si rivelassero infondati, alla conduzione dello speciale potrebbe arrivare Cesara Buonamici, che ha ottenuto ottimi risultati di ascolto in occasione della morte della regina.

Come seguirli sulle reti all news

Il pubblico potrà anche sintonizzarsi sulle reti all news Rai News 24 (al canale 48), TgCom24 (canale 51) SkyTg24 (canale 50).

Come seguirli su Real Time

Real Time seguirà in diretta integrale da Londra, dalle 10:00 alle 18:00. La diretta sarà accompagnata dal commento degli esperti di Casa Windsor Francesco Vicario, giornalista di Gente, Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, e Federica Brunini, scrittrice e direttore di The Good Life Italia.

Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. L?evento sarà disponibile anche in live streaming su discovery+. L?hashtag ufficiale è #AddioElisabetta.

Come seguirli in streaming

Qualora non vi troverete a casa al momento dei funerali della regina Elisabetta, vi ricordiamo inoltre che tutte le reti generaliste e le reti all news sono visibili in diretta streaming.