Come seguire in diretta tv l'elezione del presidente della Repubblica

Seguire in diretta tv l'elezione del Presidente della Repubblica attraverso i canali della televisione generalista e non solo. Da Rai Uno a La7, fino alle reti all news come Sky Tg24, diverse le "maratone" previste per lunedì 24 gennaio, giorno in cui il Parlamento si riunisce per l'inizio delle votazioni per il nuovo presidente, che sostituirà Sergio Mattarella. Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming sul canale YouTube della presidenza della Repubblica e della Camera dei deputati.

Va precisato che oggi in aula succederà poco o nulla: sono previste innumerevoli schede bianche, mentre i partiti cercano un accordo sul nome condiviso. Tutta l'attenzione sarà rivolta dunque a retroscena e indiscrezioni. L'elezione del Presidente della Repubblica invade i palinsesti (e chissà per quanti giorni lo farà) attraverso dirette tv dedicate, a partire dall'ora di pranzo di oggi, lunedì 24 gennaio. La prima convocazione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica è fissata per lunedì 24 gennaio alle ore 15.

Elezione presidente della Repubblica: la diretta tv su Rai Uno

Su Rai Uno scende in prima linea la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, con una diretta che partirà dalle 14.35 in poi: lo speciale andrà avanti fino alle 21.30. Sospesa dunque la messa in onda delle trasmissioni del daytime, tra queste Oggi è un altro giorno, La vita in diretta, L'Eredità e I soliti Ignori. Andrà regolarmente in onda la fiction Non mi lasciare, mentre la politica torna con Bruno Vespa a Porta a Porta in seconda serata.

La diretta tv su Rete 4

Lunedì 24 gennaio 2022 l’informazione Mediaset dedica una programmazione speciale, con edizioni straordinarie e approfondimenti, per seguire in diretta lo spoglio delle schede che porteranno alla nomina del nuovo Presidente della Repubblica italiana.

La staffetta informativa di Retequattro prevede i seguenti appuntamenti:

dalle ore 16.30 alle ore 18.50, “Speciale Quarta Repubblica Quirinale” condotto da Nicola Porro in collaborazione con Tg4

Tg4 fino alle ore 19.50

dalle ore 19.55 alle ore 20.30, Barbara Palombelli conduce “Stasera Italia Quirinale”, seguito dal consueto appuntamento con “Stasera Italia”

dalle ore 21.25, la linea passa a Nicola Porro con “Quarta Repubblica”

Qualora l’elezione del nuovo Capo dello Stato non avvenisse nel primo scrutinio, le giornate successive prevedono la seguente programmazione:

Day-time

dalle ore 16.30 alle ore 18.50, “Speciale Quarta Repubblica Quirinale” condotto da Nicola Porro in collaborazione con Tg4

a seguire Tg4 fino alle ore 19.50

“Stasera Italia Quirinale” dalle ore 19.55 alle ore 20.30

“Stasera Italia” fino alle ore 21.25

In prima serata

I programmi d’informazione targati Retequattro: “Fuori dal Coro” con Mario Giordano, “Zona Bianca” con Giuseppe Brindisi, “Dritto e Rovescio” condotto da Paolo Del Debbio, rispettivamente in onda martedì, mercoledì e giovedì.



La diretta tv su La 7

Su La7 arriva poi immancabile l'appuntamento con la Maratona Mentana, lo speciale del TgLa7 condotto da Enrico Mentana che andrà in onda dalle 14.15 in onda fino alle 20.30.Un appuntamento, quello con le maratone politiche del direttore, diventato un vero e proprio cult: da poco guarito dal Covid, il giornalista si è negativizzato in tempo per accompagnare i telespettatori in diretta tv nel corso dell'elezione del presidente della Repubblica. Non sono stati ancora ufficializzati gli ospiti in studio: di certo ci saranno però i giornalisti Marco Damilano e Agnese Pini.

Unica "finestra" diversa da Mentana sarà Otto e mezzo con Lilli Gruber.

Le reti all news

Copertura live per le all news, ovvero quelle dedicate all'informazione 24 ore su 24: TgCom24 e RaiNews24, SkyTg24.