Come seguire in diretta tv i funerali di Maurizio Costanzo

I funerali di Maurizio Costanzo in diretta televisiva. Un omaggio doveroso per un uomo che è stato vera e propria icona del piccolo schermo. Autore, conduttore, giornalista e sceneggiatore, Costanzo sarà omaggiato con un ricordo a cui potranno partecipare virtualmente tutti quei telespettatori che per decenni lo hanno seguito nelle sue trasmissioni televisive.

I funerali in diretta Rai

I funerali di Maurizio Costanzo, morto nella tarda mattinata di venerdì 24 febbraio all'età di 84 anni, saranno trasmessi in diretta su Rai Uno. Le esequie sono state fissate per lunedì 27 febbraio, alle ore 15, nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma.

I funerali in diretta Mediaset

Anche Mediaset, lunedì 27 febbraio, seguirà in diretta i funerali su Canale 5. Un omaggio che non finisce qui. Proprio in queste ore è arrivato il ricordo televisivo dell'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi: "Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori", c'è scritto in un cartello che viene trasmesso a rotazione su tutte le reti del Biscione.

La camera ardente

Per tutti coloro che invece vorranno porgere il loro ultimo saluto a Costanzo, dalle 10.30 di sabato 25 alle 18 di domenica 26 febbraio, la sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola) ospiterà la camera ardente. È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2.