Funerali di Silvio Berlusconi: come seguirli in tv

I funerali di stato di Silvio Berlusconi saranno celebrati mercoledì 14 giugno. La cerimonia si svolgerà nel Duomo di Milano alle ore 15:00. La capienza all'interno della basilica è di 2mila persone, in piazza invece, dove saranno posizionati dei maxischermi, è di 20mila persone.

Ai funerali di stato prenderà parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento potrà essere seguita in diretta tv e in particolare la diretta della cerimonia all'interno del Duomo è affidata a Mediaset che fornirà poi il segnale alle altre emittenti.

Come seguire i funerali di Berlusconi su Canale 5

A presiedere la celebrazione sarà Monsignor Mario Delpini a partire dalle 15:00. Come riporta AdnKronos la diretta tv sarà fornita da Mediaset che poi "fornirà anche il segnale della diretta dall'interno del Duomo" a emittenti italiane ed estere: "La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite.

Come potranno seguire i funerali le altri emittenti

Le reti che seguiranno il funerale dall'esterno del Duomo di MIlano avranno delle postazioni precise per il commento e lo stand up. Al momento la programmazione di Rai, Sky e La7 non è stato reso noto ancora.

Il funerale in piazza del Duomo

Come accennato saranno posizionati dei maxischermi in piazza a Milano per permettere a chi rimarrà fuori dalla cattedrale di seguire la funzione religiosa dall'esterno. La mattina del 13 giugno il comitato per l'ordine e la sicurezza si è riunito in prefettura ed è emerso che ci saranno due accessi distinti per le autorità, entrambi sul lato sud della cattedrale.

Sono attese autorità italiane e straniere, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che "arriveranno da piazza Fontana, dove ci sono già i divieti di sosta, quella sarà l'area di accesso'', ha spiegato l'assessore alla Sicurezza del comune Marco Granelli.