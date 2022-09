Carlo III, oggi il primo "discorso alla nazione": a che ora e dove seguirlo in tv

C'è attesa per il primo discorso alla nazione di re Carlo III dopo la morte della regina Elisabetta. Questa mattina il 73enne ha lasciato Balmoral, la residenza scozzese della madre, e si è diretto a Londra, dove lo attendono gli impegni ufficiali. Su tutti il suo primo discorso alla nazione, sebbene la proclamazine ufficiale di re avverrà solo sabato 10 settembre (e verrà trasmessa per la prima volta in diretta televisiva).

A che ora parla re Carlo III

Come detto sopra, prima di rivolgere il suo primo discorso alla nazione, re Carlo incontrerà la premier neo eletta Liz Truss, insieme alla quale deciderà il periodo di lutto che la nazione dovrà rispettare a seguito della scomparsa della sovrana. Poi sarà la volta del suo discorso, che sarà precedentemente registrato e che verrà trasmesso alle 18.00 ora locale, ovvero 19.00 ora italiana. Ad anticiparlo sono stati Bbc e Telegraph, prima che arrivasse conferma dal presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle.

Dove vederlo in tv

Sebbene al momento le reti nazionali non abbiano comunicato alcuna variazione di palinsesto per seguire il discorso di Carlo III, è sottinteso che tutte le trasmissioni giornalistiche in onda a quell'ora convertiranno la loro programmazione con una diretta televisiva da Londra organizzata con traduziona simultanea.

Per non sbagliare, il pubblico potrà sintonizzarsi sulle reti all news Rai News 24 (al canale 48), TgCom24 (canale 51) SkyTg24 (canale 50). Ma è scontato che anche le reti generaliste, Rai Uno e Canale 5 in particolare, provvederanno a seguire un evento storico di tal portata con una diretta.

Qualora non vi troverete a casa al momento del discorso di re Carlo, vi ricordiamo inoltre che tutte le reti generaliste e le reti all news sono visibili in diretta streaming.

Se invece il vostro interesse è quello di seguire il discorso in lingua original, l'ideale è collegarsi alla Bbc a questo link.

Sempre oggi

La programmazione di oggi, primo giorno successivo alla morte della regina, prevede anche una cerimonia religiosa di commemorazione alle 18 nella cattedrale di St Paul, a cui parteciperà il primo ministro. Il rito sarà aperto ai primi duemila cittadini in base all'ordine di arrivo sul posto.

La proclamazione di Re Carlo III

La proclamazione di re Carlo III avverrà invece alle 10 del mattino di sabato 10 settembre e sarà trasmesso in diretta televisiva per la prima volta nella storia.