Tutti i film, le serie e i cartoni che vedremo su Disney+ e Star nei prossimi mesi

In occasione del Disney+ Day, la festa per il secondo anniversario di Disney+, la piattaforma di streaming ha annunciato le principali novità che vedremo sugli schermi dal 2022.

Tra film e serie tv, cartoni animati e documentari, sono state quindi presentate le future uscite dell'universo Marvel, di Star Wars, di Disney, Pixar, della sezione per adulti di Star e di National Geographic.

Di seguito vi riportiamo le novità comunicate, con i titoli, le prime anticipazioni sulle trame, le immagini e i trailer.

Cheaper by the Dozen (serie tv Disney)

Data di uscita: marzo 2022.

Gabrielle Union e Zach Braff (il JD di Scrubs) hanno annunciato la loro rivisitazione della family comedy di successo Una scatenata dozzina.





Disenchanted (film Disney)

Data di uscita: autunno 2022

Le star Amy Adams e Patrick Dempsey hanno svelato che Disenchanted, il sequel del film di successo Come d'incanto, debutterà in streaming in esclusiva su Disney+ nell'autunno del 2022.

Diario di una Schiappa (film animazione Disney)

Data di uscita: 3 dicembre 2021

Lo scrittore e produttore Jeff Kinney ha diffuso una nuova key art di Diario di una Schiappa, film di animazione ispirato ai famosi best seller per ragazzi dello stesso Kinney.

Rodrick Rules (film animazione Disney)

Quando esce: 2022.

Jeff Kinney ha annunciato poi un secondo film d'animazione tratto dalla serie di libri Diario di una schiappa, che si chiamerà Rodrick Rules.

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (film animazione Disney)

Quando esce: primavera 2022

John Mulaney e Andy Samberg, star del prossimo film d'animazione che fonde live-action e CGI, con gli amatissimi protagonisti della serie Cip & Ciop agenti speciali, hanno svelato la teaser art del nuovo film che sarà disponibile in streaming su Disney+ nella primavera del 2022.

The Beatles: Get Back (documentario Disney)

Data di uscita: 25 novembre 2021

È disponibile una nuova clip della docuserie di Peter Jackson, The Beatles: Get Back, che mostra la leggendaria band mentre esegue il brano "I've Got a Feeling".

Better Nate Than Ever (film Disney)

Quando esce: primavera 2022

Basato sul libro di Tim Federle, l'avventura comica vedrà protagonisti Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer e per la prima sullo schermo Rueby Wood nei panni di Nate, con Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow (Phoebe di Friends).

Hocus Pocus 2 (film Disney)

Quando esce: autunno 2022

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy torneranno più scatenate che mai nei panni delle sorelle Sanderson in Hocus Pocus 2, il sequel del grande classico Disney di Halloween in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Pinocchio (film Disney)

Data di uscita: autunno 2022

Ispirata al classico animato Disney, questa rivisitazione, diretta da Robert Zemeckis, combina live action ed effetti visivi e vede protagonisti Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans, con le voci, nella versione originale, di Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key e Lorraine Bracco.

L'Era Glaciale: le Avventure di Buck (film animazione Disney)

Data di uscita: 28 gennaio 2022

Simon Pegg torna a vestire i panni di Buck nella versione originale de L'Era Glaciale: le Avventure di Buck. Il teaser trailer mostra Buck, Crash & Eddiee e alcuni nuovi amici mentre si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri.

Sneakerentola (film Disney)

Data di uscita: 18 febbraio 2022

Disney+ ha diffuso il nuovo trailer del film originale Sneakerentola. Ambientato nella sottocultura avanguardista delle sneaker di New York City, questo film energico e pieno di musica dà una svolta alla classica favola di Cenerentola.

La Famiglia Proud: Più Forte e Orgogliosa (serie animata Disney)

Data di uscita: febbraio 2022

Disney+ ha diffuso il trailer di La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa, la nuova serie basata su quella di Disney Channel degli anni 2000.

High School Musical: The Musical: La Serie (serie tv Disney)

L'amore continua fuori dai corridoi della East High. La terza stagione della serie seguirà i suoi personaggi al campo estivo per un'estate fatta di falò, storie d'amore e notti senza coprifuoco.

The Spiderwick Chronicles (serie tv Disney)

Disney+ ha annunciato la nuova serie live-action The Spiderwick Chronicles, una moderna storia di formazione combinata con l'avventura fantasy targata Paramount Television Studios e 20th Television, uno dei Disney Television Studios. La serie basata sugli amati libri best-seller segue la famiglia Grace – composta dai fratelli gemelli Jared e Simon, la loro sorella Mallory e la madre Helen – che si trasferisce nella casa in rovina dei propri avi. I protagonisti iniziano a scoprire un mistero oscuro sul pro-prozio che in passato ha scovato l'esistenza di un mondo fatato, segreto e forse minaccioso.

.

Baymax! (serie animata Disney)

Quando esce: estate 2022

Il trailer della nuova serie originale Disney+ ha per protagonista l'operatore sanitario personale più amato da tutti. Baymax! è la prima serie animata dei Walt Disney Animation Studios.

Zootopia+ (serie animata Disney)

La prima immagine di Zootopia+, la nuova serie dei Walt Disney Animation Studios che arriverà su Disney+ nel 2022, riporta il pubblico nelle frenetica metropoli degli animali di Zootropolis.

Tiana (serie musicale Disney)

Quando esce: 2023

Walt Disney Animation Studios ha annunciato che Stella Meghie (The Photograph) sarà regista e sceneggiatrice della nuova serie musicale Tiana. Nella serie, Tiana parte per una nuova grande avventura come principessa di Maldonia appena incoronata, ma un richiamo dal suo passato a New Orleans è alle porte. .

Cars on the Road (serie animata Pixar)

Quando esce: 2022

Larry the Cable Guy ha svelato il titolo della prossima serie di Cars targata Pixar, Cars on the Road. Cricchetto e Saetta McQueen si avventureranno in un divertente viaggio su strada attraverso il paese.





Win or Lose (serie animata Pixar)

Quando esce: 2023

I registi Michael Yates e Carrie Hobson hanno svelato la concept art della prima serie animata originale Pixar Win or Lose, in arrivo su Disney+ nel 2023. Ogni episodio di 20 minuti di Win or Lose mette in evidenza il punto di vista di un personaggio diverso, mentre una squadra di softball di una scuola media si prepara per la partita di campionato.

Hawkeye (serie tv Marvel)

Data di uscita: 24 novembre

La nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l'ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un'abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Moon Knight (serie tv Marvel)

Quando esce: 2022

Questa nuova serie d'azione e d'avventura è ambientata in giro per il mondo e vede un vigilante complicato soffrire di un disturbo dissociativo dell'identità. Le molteplici identità che albergano dentro di lui si ritrovano coinvolte in una mortale guerra tra dei sullo sfondo dell'Egitto moderno e antico. Moon Knight è diretto dall'executive producer Mohamed Diab; Jeremy Slater è capo sceneggiatore.

She-Hulk (serie tv Marvel)

Quando esce: 2022

Tatiana Maslany è She-Hulk/Jennifer Walters, un avvocato specializzato in casi legali riguardanti i superuomini. She-Hulk accoglierà nella serie una schiera di personaggi Marvel, tra cui Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, e Abominio, interpretato da Tim Roth. La nuova serie comedy in arrivo su Disney+ nel 2022 è diretta dall'executive producer Kat Coiro insieme a Anu Valia. L'executive producer Jessica Gao ha il ruolo di capo sceneggiatrice.

Ms. Marvel (serie tv Marvel)

Quando esce: estate 2022

Ms. Marvel vede per la prima volta sullo schermo Kamala Khan, un'americana pakistana di 16 anni di Jersey City. Aspirante artista, avida giocatrice e scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan degli Avengers e di uno in particolare, Capitan Marvel. Ma Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ottiene i super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, aka Ms. Marvel. La serie è diretta dagli executive producer Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy, con l'executive producer Bisha K. Ali nel ruolo di capo sceneggiatrice.



Gli altri nuovi progetti Marvel

Echo: una serie che vede nel cast Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez, che verrà introdotta in Hawkeye;

Ironheart: una serie con protagonista Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, una geniale inventrice che crea l'armatura più all'avanguardia dai tempi di Iron Man;

Agatha: House of Harkness: una serie con protagonista Kathryn Hahn nei panni del personaggio che ha interpretato in WandaVision. Jack Schaefer torna come executive producer e capo sceneggiatore;

Secret Invasion: una serie con protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli dello Skrull Talos, due personaggi incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie evento ispirata al crossover a fumetti vede protagonista una fazione di Skrull mutaforma infiltrata sulla Terra da anni;

The Guardians of the Galaxy Holiday Special: uno speciale scritto e diretto da James Gunn, regista di Guardiani della Galassia;

X-MEN '97: una serie animata firmata Marvel Studios che esplora nuove storie nell'iconica timeline degli anni novanta della serie originale. Beau DeMayo è executive producer e capo sceneggiatore;

What If...? (Stagione 2): la seconda stagione della serie animata amatissima dai fan. Dopo aver ingaggiato i Guardiani della Galassia per fermare Infinity Ultron, l'Osservatore torna nella seconda stagione di What If...? per incontrare nuovi eroi ed esplorare nuovi suggestivi mondi nel Multiverso sempre in espansione dell'MCU. Diretto dall'executive producer Bryan Andrews con l'executive producer AC Bradley come capo sceneggiatrice;

Spider-Man: Freshman Year: una serie animata che segue Peter Parker nel suo viaggio per diventare Spider-Man nell'MCU, con un percorso mai visto prima d'ora e uno stile che celebra le origini a fumetti del personaggio. L'executive producer Jeff Trammel è capo sceneggiatore;

I Am Groot: una serie di corti originali che esplorano i giorni di gloria di Baby Groot che cresce e si mette nei guai, tra le stelle. Diretto dalla executive producer Kirsten Lepore;

Marvel Zombies: una serie animata firmata Marvel Studios che reinventa l'Universo Marvel mentre una nuova generazione di eroi combatte un'epidemia zombie in drammatica espansione. Diretto dall'executive producer Bryan Andrews.

Willow – La Serie (serie tv Lucasfilm)

Quando esce: 2022

Dal set della nuova serie Lucasfilm Willow – La Serie, Warwick Davis ha presentato il cast, che include Ruby Cruz (Omicidio a Easttown), Erin Kellyman (The Falcon and The Winter Soldier), Ellie Bamber (The Serpent), Tony Revolori (Spider-Man: No Way Home), Amar Chadha Patel (The Third Day) e Dempsey Bryk (The Birch).

Obi-Wan Kenobi (serie tv Star Wars)

Quando esce: 2022

Ewan McGregor e la regista Deborah Chow condividono un primo sguardo esclusivo alla serie con immagini del dietro le quinte e una concept art. La serie originale Disney+ Obi-Wan Kenobi debutterà nel 2022 sulla piattaforma streaming.

Benvenuto sulla Terra (documentario National Geographic)

Data di uscita: 8 dicembre 2021

Il trailer di Benvenuto sulla Terra porta il pubblico a esplorare le più grandi meraviglie della terra insieme a Will Smith, in una straordinaria avventura intorno al mondo che capita una sola volta nella vita. La serie originale è divisa in sei episodi

America The Beautiful (documentario NatGeo)

Quando esce: 2022

I cieli spaziosi, le onde ambrate del grano e le maestose montagne viola sono protagonisti nel trailer di America The Beautiful, una nuova serie in sei episodi.

Limitless con Chris Hemsworth (docuserie NatGeo)

Quando esce: 2022

Tutto il potenziale del corpo umano è al centro del trailer di questa nuova serie originale Disney+ di National Geographic.

Rosaline (film Star)

Quando esce: 2022

Un nuovo risvolto comico su Romeo e Giulietta di Shakespeare in cui la classica storia d'amore è raccontata dalla prospettiva della cugina di Giulietta, Rosaline... che guarda caso è l'ex fidanzata di Romeo. Interpretato da Kaitlyn Dever e diretto da Karen Maine.

The Princess (film Star)

Quando esce: estate 2022

Un irriverente film d'azione ambientato in un mondo fiabesco. Joey King interpreta una giovane reale che si sente più a suo agio con una spada che con un diadema e deve salvare il suo regno da mercenari spietati. Diretto da Le-Van Kiet, il film debutterà nell'estate del 2022.

Prey (film Star)

Quando esce: estate 2022

Nuovo ingresso nel franchise di Predator. Ambientato nel mondo dei Comanche 300 anni fa, l'action-thriller segue Naru, un'abile guerriera che protegge ferocemente la sua tribù contro un predatore alieno altamente evoluto. Diretto da Dan Trachtenberg.

No Exit (film Star)

Quando esce: 2022

Questo straziante suspense-thriller segue Darby Thorne, interpretata da Havana Rose Liu, una giovane donna che, bloccata da una bufera di neve, è costretta a trovare rifugio in un'area di sosta autostradale insieme a un gruppo di sconosciuti.