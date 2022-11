Divorzio a Las Vegas, il film con Giampaolo Morelli stasera in tv: trama, cast, curiosità

Va in onda oggi, l’8 novembre, su Rai 1 il film con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu e Ricky Memphis, diretto da Umberto Carteni. Una commedia sentimentale on the road con equivoci, sorprese e romanticismo. Scopriamo qualcosa in più su questa pellicola del 2020.

Divorzio a Las Vegas: la trama

La storia parte da lontano: i diciottenni Elena e Lorenzo si trovano negli Stati Uniti per una vacanza studi. I due non potrebbero essere più diversi: bella e brillante lei, studioso e imbranato lui. Sotto l'effetto di stupefacenti, si sposano a Las Vegas come per gioco. I due non pensano più all'episodio e non si vedono per una ventina di anni. Li ritroviamo maturi e cambiati: lei è unamanagar rampante, lui un ghost writer che scrive discorsi per politici. Quando Elena deve sposare il ricchissimo Gian Andrea Bertolini dovrà volare in gran segreto verso Las Vegas insieme a Lorenzo e sancire il divorzio. Ma quello che anni prima sembrava un gioco, metterà adesso in discussione i sentimenti di entrambi.

Cast e curiosità

Diretto da Umberto Carteni, il film è uscito nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2020 e vede un cast ricco di volti noti. Ad affiancare Giampaolo Morelli (nel ruolo di Lorenzo) troviamo Andrea Delogu (nei panni di Elena), nota ai più come conduttrice televisiva e radiofonica e qui in uno dei suoi rari ruoli per il grande schermo. A completare la compagnia troviamo Ricky Memphis, Gianmarco Tognazzi e Grazia Schiavo.

Oltre che nelle ambientazioni, la pellicola si ispira in modo più o meno dichiarato alle commedie sentimentali americane. Dunque dialoghi spiritosi, un meccanismo narrativo fluido in un impianto on the road , una deriva sentimentale che avvolge il film di romanticismo.

Dove vedere Divorzio a Las Vegas (martedì 8 novembre 2022)

Divorzio a Las Vegas va in onda oggi, 8 novembre, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il film è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.