Django: le anticipazioni della serie, in partenza questa sera su Sky

Al via oggi, venerdì 17 febbraio 2023, su Sky Atlantic a partire dalle 21.15, la prima puntata della serie “Django”. Adattamento moderno del celebre spaghetti western del 1966 di Sergio Corbucci, questo lavoro è composto da dieci episodi trasmessi nel corso di cinque venerdì. Scopriamo qualcosa in più sulla serie e su ciò che accade nei primi due episodi.

Django, la serie: le anticipazioni

"Django" è un film del 1966 con la regia di Sergio Corbucci e con Franco Nero nei panni del protagonista. Siamo davanti ad uno degli spaghetti western più amati, capace di generare negli anni un considerevole numero di sequel: il più delle volte produzioni di varie nazionalità che hanno utilizzato e sfruttato il nome del protagonista, con storie completamente diverse da quella originale.

Dopo la presentazione in anteprima all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, la serie "Django" sbarca da venerdì 17 febbraio in tv. Un prodotto originale Sky e CANAL+ che rilegge in chiave moderna la pellicola del 1966. La prima stagione è formata da dieci episodi - trasmessi nel corso di cinque puntate - girati in originale in inglese e con un cast internazionale: Django è interpretato da Matthias Schoenaerts. Gli altri attori coinvolti sono Nicholas Pinnock (John Ellis), Lisa Vicari (Sarah, la figlia di Django), Noomi Rapace (Elizabeth Thurmann). E ancora: Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur e Eric Kole, Tom Austen e Camille Dugay. Tra gli attori italiani troviamo Vinicio Marchioni, Thomas Trabacchi e il cantautore Manuel Agnelli. In più è prevista la straordinaria partecipazione di Franco Nero, ovvero colui che interpretò Django in origine. I primi quattro episodi sono diretti da Francesca Comencini, mentre i successivi da David Evans e da Enrico Maria Artale. La serie è creata e scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

Nel corso del primo episodio, dal titolo “New Babylon”, l’azione parte dalla fine dell’800. Siamo in Texas, dove il pistolero Django raggiunge la città di New Babylon. Il suo obiettivo è quello di ritrovare gli uomini che hanno sterminato la sua famiglia. La sua sete di giustizia è assoluta, ma scopre che sua figlia Sarah è sopravvissuta al massacro. Nell’episodio successivo, “La signora”, Sarah e John scoprono un affioramento di petrolio. Pensano così di dirigersi verso Elmdale con l’intento di chiedere un prestito alla banca locale. L’episodio attira l’attenzione di Elizabeth, che li attacca.

Dove vedere “Django” (dal 17 febbraio 2023)

La prima puntata della serie “Django” va in onda venerdì 17 febbraio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110). Gli episodi della serie sono visibili anche in streaming su NOW per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.