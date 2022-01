Giovedì 13 gennaio 2020 tornano i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani, il medical drama incentrato sulla vita privata e professionale del dottor Fanti interpretato da Luca Argentero. Per otto settimane le puntate della seconda stagione della serie tv attesissime da milioni di telespettatori occuperanno la prima serata di Rai1. Come evolverà la storia del medico che ha perso la memoria e ha dovuto ricominciare tutto daccapo, nella vita privata come nel reparto di Medicina interna di cui è stato temibile primario?

La trama di Doc 2: dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Nei nuovi episodi l’obiettivo di Andrea Fanti è tornare a essere primario per difendere la sua squadra e continuare senza riserve a mettersi in ascolto dei pazienti, capirli e accompagnarli alla guarigione. L’empatia, la vicinanza, sono gli stessi strumenti che Doc usa per convincere Giulia, un tempo amata assistente, a ritirare la richiesta di trasferimento, e per tentare di riconquistare Agnese, l’ex moglie a cui si sente ancora legato. Nel frattempo, il Policlinico Ambrosiano viene travolto dalle conseguenze della peggiore pandemia degli ultimi cento anni, che ha avuto Milano come epicentro mondiale (all’emergenza sanitaria è dedicato un episodio speciale).

Doc e i suoi colleghi devono far fronte alla difficile sfida di tornare alla normalità senza isolarsi, senza perdere la fiducia e il piacere del contatto con gli altri. Ciascuno dei nostri medici avrà infatti una nuova ferita da elaborare: la perdita di una persona amata, la scoperta di una paura ignota, lo smarrimento nel trovarsi davanti a qualcosa che si può vincere soltanto camminando insieme, a testa alta e con la speranza nel cuore.

Doc - Nelle tue mani 2, le anticipazioni della prima puntata

Nel primo episodio in onda giovedì 13 gennaio intitolato Una vita nuova, Febbraio 2020, Doc è determinato a tenere insieme la sua squadra che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l'Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina, che sta per laurearsi, non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre. Il quale nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese. Ma un nuovo virus dalla Cina arriva a sconvolgere i piani di tutti.

Nel secondo episodio, La guerra è finita, tempo dopo, a pandemia finita, le vite di tutti sono stravolte. Mentre Doc sembra intenzionato a lasciare tutto, rifiutando di occuparsi del difficile caso dell'infermiere Giacomo (Giacomo Poretti), in ospedale arriva un nuovo internista, Damiano Cesconi, e una nuova infettivologa, Cecilia Tedeschi, ma soprattutto un nuovo primario, che sembra pronto a smantellare il reparto dall'interno. Intanto, inizia un'inchiesta sulla responsabilità dei problemi in ospedale durante i mesi dell'emergenza, con Agnese nell'occhio del ciclone. E anche se Doc e i suoi nascondono un segreto su quanto successo nei primi mesi della pandemia, per proteggere il reparto dal nuovo primario e Agnese dall'inchiesta Doc è chiamato a prendere una scelta inaspettata e coraggiosa.