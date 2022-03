Doc - Nelle tue mani 2, le anticipazioni della sesta puntata

Giovedì 3 marzo nuovo imperdibile appuntamento con Doc – Nelle tue mani in prima serata su Rai 1. Dopo lo stop di una settimana dovuto all'approfondimento del Tg 1 per il conflitto tra Russia e Ucraina, la serie con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti torna con la sua sesta puntata, nel pieno di una storia che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori ormai affezionati alle dinamiche del Policlinico Ambrosiano. Nel cast anche Matile Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino (morto però nel corso della prima puntata), Marco Rossetti, Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri e Gaetano Bruno.

Doc - Nelle tue mani, le anticipazioni della sesta puntata

Nel primo episodio in onda giovedì 3 marzo, Ragioni e conseguenze, Agnese rimane sorpresa quando la mamma di Manuel, il ragazzino preso in affido da lei e Davide, dovrà essere ricoverata. Ciò la porterà a mettere in discussione tutto quello che aveva dato, fino ad allora, per certo. Vicino a lei troverà nuovamente Andrea. Gabriel, invece, dovrà fare i conti con un segreto che nasconde da troppo tempo e che non può più ignorare. Deciderà perciò di aprirsi con la psicologa per rivelarle tutto.

Nella scorsa puntata Damiano aveva scoperto il misterioso retroscena sulla morte di Lorenzo Lazzarini, ovvero che fosse lui il primo paziente ad aver contratto il covid in ospedale. Ebbene, nel secondo episodio di giovedì 24 febbraio, Gold standard, Damiano, che intanto ha intrapreso una relazione con Giulia, si troverà di fronte a un bivio: sottostare alle richieste di Caruso, rovinando il suo rapporto con la ragazza, oppure non dire nulla? Nel frattempo, arriverà il giorno della simulazione di primariato: Fanti indosserà nuovamente il camice, ma solo per un giorno. Un blackout improvviso, però, lo porterà a compiere scelte pericolose. Gabriel rivelerà a tutti una verità inaspettata, non facile da raccontare. Alba, intanto, prova sempre più difficoltà a stare accanto a Riccardo, mentre la vicinanza tra Cecilia e Andrea darà il via a un rapporto particolare.