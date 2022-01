Ascolti tv, Doc stravince ancora (ma cala)

Effetto Doc. Il giovedì sera la fiction di Raiuno con Luca Argentero catalizza l'attenzione della stragrande maggioranza della platea televisiva e lascia alla concorrenza poco più di qualche briciola. La terza puntata ha vinto ancora una volta il prime time grazie a 6.427.000 spettatori e il 28.5% di share. Numeri da capogiro, anche se leggermente in calo rispetto all'esordio (7.054.000 spettatori con il 30.4% di share) e alla seconda puntata (6.709.000 spettatori e il 30.6% di share). Due punti sotto e meno mezzo milione di spettatori, una battuta d'arresto fisiologica dopo la frenetica attesa per questa seconda stagione che si conferma comunque da record.

Al secondo posto, su Canale 5, L'Agenzia dei Bugiardi con 1.938.000 spettatori e l'8.7% di share. Terzo piazzamento per Harry Potter e il Calice di Fuoco, su Italia 1, con 1.416.000 spettatori e il 6.7% di share.

Ascolti tv di giovedì 27 gennaio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Dritto e Rovescio su Rete4 con 1.175.000 spettatori pari a uno share del 6.5%), PiazzaPulita su La7 con 931.000 spettatori e uno share del 5.2%, Il Disertore su Raitre con 924.000 spettatori e uno share del 4.2%, Quando le Mani si Sfiorano su Raidue con 842.000 spettatori e il 3.7% di share. Chiudono Il Testimone - Speciale Giulio Regeni su Tv8 (146.000 spettatori, share 0.6%) e Snitch - L'Infiltrato sul Nove (372.000 spettatori, share 1.6%).