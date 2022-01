Chi è Alice Arcuri, la spietata virologa Cecilia Tedeschi entrata nel cast di Doc 2

La seconda stagione di Doc - Nelle tue mani si è arricchita di nuovi personaggi entrati nel cast di una delle serie più seguite degli ultimi tempi. Tra loro, per un ruolo che s’immagina quanto possa dare filo da torcere al dottor Andrea Fanti-Luca Argentero e a tutta la squadra, c’è Cecilia Tedeschi, un’infettivologa arrivata all’ospedale Ambrosiano in piena emergenza e già eletta dai social come una “vipera bionda”. A interpretarla è l’attrice genovese Alice Arcuri che, dopo una laurea in lettere, si è formata presso la Scuola del Teatro Stabile e ha esordito nel 2008 nel cortometraggio Resta di Anna Bucchetti. Dopo aver recitato anche con Terence Hill nella fiction Don Matteo 11 e in Blanca, adesso Alice Arcuri è parte integrante del cast di Doc con un ruolo determinante.

Chi è Alice Arcuri

“Sto raccogliendo una serie di epiteti molto divertenti. Il più carino è “vipera bionda”, e per me è un trionfo, vuol dire che sono stata brava. Ma la velenosità di Cecilia è solo all’inizio” ha raccontato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni parlando del suo ruolo in Doc. Ospite a Oggi è un altro giorno, Alice Arcuri ha raccontato di essere nata in una famiglia di medici di infettivologi da cinque generazioni: “Sono cresciuta con la medicina in casa, ho sempre trovato ci fosse del fascino… So la differenza tra una sutura continua e una intradermica” ha raccontato ancora l’attrice 38enne.

Quanto alla sua vita privata, Alice Arcuri è sposata e ha un figlio.

Chi è Cecilia Tedeschi, la virologa di Doc

Cecilia Tedeschi è un medico brillante, ma è più a suo agio in laboratorio che in reparto. E quando Doc la incontra in corsia, ha come l'impressione di aver fatto un viaggio nel tempo: Cecilia non è una conoscente qualsiasi, bensì l'ex coinquilina di Agnese durante gli anni universitari. I tre hanno affrontato quel periodo gomito a gomito, tra esami e vodka party. Ma c'è un dettaglio non trascurabile: quando Andrea si è fidanzato con Agnese, Cecilia non l'ha presa bene. Anche lei, infatti, era innamorata di Andrea. Dimenticarlo non è stato facile. E ora, costretti a lavorare insieme, quella vecchia storia potrebbe riaprirsi. Cecilia arriva all'Ambrosiano nelle vesti di infettivologa e alla prima occasione dà prova dei suoi metodi radicalmente opposti a quelli di Doc. Per lei il rapporto col paziente non è solo inutile, ma spesso è nocivo, e ogni contatto mette il medico a rischio di contagio. Questa sua posizione radicale non potrà che essere inasprita dalla pandemia di Covid-19, dopo la quale Cecilia si troverà a lavorare in pianta stabile in Medicina Interna, accanto ai nostri medici e si farà portabandiera di un modus operandi tutto "scientifico", creando continue tensioni che, insieme al suo antico debole per Doc, renderanno Cecilia un personaggio centrale di questa nuova avventura.