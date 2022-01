Doc 2, l'anticipazione clamorosa: "Nella prima puntata un evento bomba"

Cosa succede nella prima puntata di Doc 2? L'attesa è finita. Giovedì 13 gennaio, in prima serata Raiuno, torna Doc - Nelle tue mani con la seconda stagione. Sette nuove puntate (qui le anticipazioni della prima) in cui il protagonista, il dottor Andrea Fanti - interpretato da Luca Argentero -, continuerà a fare i conti con i cambiamenti avvenuti nella sua vita dopo l'incidente che gli ha fatto perdere la memoria e metterà ancora il cuore nei casi più difficili da risolvere in ospedale e nelle storie dei suoi colleghi.

Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide - che produce l'amatissima serie tv -, ne ha parlato a Non Stop News, su Rtl: "Innanzitutto voglio chiarire che il Covid non sarà tematico su tutta la serie. Ci sarà un inizio, succederanno una serie di cose e poi andremo oltre. Penso che tutti ne abbiano abbastanza - ha spiegato - Faremo una puntata speciale, che sarà una puntata covid, una bomba, tostissima".

Ma questa puntata speciale non sarebbe l'unica cosa esplosiva di questa stagione. Bernabei dà un'altra anticipazione clamorosa: "Cosa posso dire? L'infermiera, la caposala, quindi vi faccio uno spoiler, avrà una storia d'amore. Con chi sarà? Domani sera c'è un inizio pazzesco, mi raccomando collegatevi in tempo perché immediatamente accadrà un evento bomba".

La terza stagione

Visto il successo della fiction, si pensa già alla terza stagione, ha svelato sempre Luca Bernabei: "Ci stiamo pensando. L'altro giorno anche gli attori stessi volevano uno spoiler su quello che succederà. Ci stiamo lavorando, in questa stagione ci sono tre ingressi davvero interessanti, come quello di Giusi Buscemi".