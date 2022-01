Doc - Nelle tue mani, la figlia di Andrea Bocelli debutta come attrice nella terza puntata

Stasera, giovedì 27 gennaio, va in onda la terza puntata di Doc - Nelle tue mani, appuntamento imperdibile per i milioni di telespettatori ormai appassionati alle storie del dottor Andrea Fanti e di tutta la squadra di medici del Policlinico Ambrosiano.

Tra i personaggi presenti in uno dei due episodi trasmessi oggi da Rai 1 è presente anche Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea che debutta come attrice nella serie con Luca Argentero. La bambina, 10 anni, nata dal matrimonio tra il cantante e Veronica Berti, in Doc sarà Gaia, figlia della protagonista di uno dei casi trattati nella puntata. A lei mamma Veronica ha dedicato il suo post social a poche ore dalla messa in onda: “Con la leggerezza del gioco, con la serietà di un impegno che coinvolge tante persone, con l’emozione di un ciak che ti porta improvvisamente ad essere un’altra persona, dando il tuo piccolo contributo a una storia da raccontare: con tutto questo e tanto altro, con nuovi amici e sogni nuovi, cara Virginia, hai terminato la tua prima esperienza sul set, portando a casa un sorriso che ti è rimasto sul volto per giorni!”, si legge a corredo di alcune foto di scena che ritraggono la piccola esordiente sul set.

Chi è Virginia, figlia di Andrea Bocelli e attrice in Doc

Virginia Bocelli è la terzogenita di Andrea Bocelli, già padre di Amos e Matteo nati dalla ex moglie Enrica Cenzatti. La bambina è frutto dell’amore per Veronica Berti, diventata sua moglie nel 2014.

Virginia canta da sempre, suona il pianoforte, pratica ginnastica ritmica e ama recitare (è stata anche protagonista del video di Andrea "Ave Maria" girato all'interno del Santuario di Loreto). L’anno scorso ha duettato con il padre sulle note di "Hallelujah" nel corso del concerto-evento del tenore "Believe in Christmas", dal Teatro Regio di Parma, e sempre con lui, a Natale si è esibita davanti al Presidente Americano Biden, alla Casa Bianca.