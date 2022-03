Doc 2, ultima puntata: dove vederla in streaming

Se vi state perdendo (o vi siete persi), oppure se semplicemente non riuscite ad essere davanti la tv per vedere direttamente su Rai Uno l'ultima puntata di Doc 2 - Nelle tue mani, potete recuperarla in streaming. E' possibile vedere (o rivedere) il gran finale della serie tv con protagonista Luca Argentero nei panni del Dottor Fanti, in onda sul primo canale giovedì 17 marzo, online, ovvero tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Il consiglio è dunque quello di collegarsi a RaiPlay - che è il servizio di streaming del servizio pubblico e che non prevede alcun costo - e recuperare la puntata finale di una stagione, la seconda, che ha ottenuto grande successo di publico e di critica (al punto che si sta già pensando ad una terza stagione). Per farlo, basta essere in possesso di uno smartphone, di un tablet, di un pc o di smartTv con connessione internet.

Gli episodi dell'ultima puntata

Intanto, le anticipazioni di quanto vedrete. Rigorosamente senza spoiler. Due gli episodi conclusivi di questo secondo ciclo di puntate. Il primo è intitolato Stigma ed il secondo Mutazioni:

Il primo episodio si intotola Stigma. Quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso.

Nel secondo, Mutazioni, chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta.

Doc 3 ci sarà?

Nel mentre, come si diceva sopra, gli spettatori tifano per la terza stagione della serie tv. E, sembra, anche gli attori. Alcune indiscrezioni circolate in merito a Doc 3 lasciano ben sperare che l'attesa non sarà vana.