Doc 3, lo spoiler del vero medico Pierdante Piccioni

La seconda stagione di Doc si è conclusa lasciando aperte diverse storie, a partire dal rapporto tra Andrea e Agnese, ma anche gli intrecci tra gli altri protagonisti potrebbero subire importanti cambiamenti. A confermarlo è Pierdante Piccioni, il medico di Cremona a cui è ispirato il personaggio del dott. Fanti - interpretato da Luca Argentero - che a Tv Sorrisi e Canzoni anticipa qualcosa sulla terza stagione, attesa nel 2023: "Ci sarà sempre un mix tra casi veri e aspetti privati. Ci saranno nuove storie. Certi rapporti continueranno, altri si interromperanno. Storie vere e metodo empatico. Questo è il patto tra due entità alla pari, quali sono medico e paziente".

Piccioni è stato e continua ad essere fondamentale per la scrittura della fortunata fiction, che prende spunto dalla sua storia personale - lui, come il protagonista, ha perso ha perso 12 anni della sua memoria dopo un incidente - ma anche dall'ambiente medico e ospedaliero in generale. Il 'vero' Doc è in contatto con Argentero per ogni chiarimento di cui ha bisogno l'attore: "Con Luca ci sentiamo per le cose importanti - ha fatto sapere - Purtroppo il Covid ha impedito a lui di venire a Pavia da me e a me di andare a Città della Pieve o a Milano da lui".

Doc 3 ci sarà

Lux Vide non lo ha annunciato ufficialmente, ma Doc 3 ci sarà. Lo ha confermato anche Luca Argentero in un tweet dopo la fine della seconda stagione, in cui ha scritto: "Cominciamo?". L'attore sarebbe dunque pronto a rimettersi al lavoro, come il resto del cast.