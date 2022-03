Doc 3, la terza stagione ci sarà? Quando inizia, anticipazioni, cast

Doc 3 ci sarà? E' prevista una terza stagione? E quando inizia? Dopo lo straordinario successo in tempi di pandemia e gli ottimi ascolti di queste settimane (oltre 7 milioni di spettatori, fino al 30 per cento di share), il medical drama prodotto da Lux Vide con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti sarebbe pronta a tornare di nuovo in onda con il "tris". Poco o nulla è dato sapere al momento circa le anticipazioni e il cast, ma l'attore e la collega Matilde Gioli, anch'essa protagonista di primo piano, hanno lasciato intendere alcune informazioni circa la loro presenza nel cast anche nei prossimi mesi.

Doc 3 ci sarà?

Fatta eccezione per alcune dichiarazioni più o meno sibilline degli attori, a rivelare informazioni circa la terza stagione di Doc è il magazine Nuovo, nel numero in edicola questa settimana. "La Rai avrebbe dato il via libera alle riprese della terza stagione", si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. "Secondo indiscrezioni, la terza stagione è già in fase di scrittura", si legge ancora sul magazine, che sottolinea insomma come gli sceneggiatori sarebbero già al lavoro sui prossimi nodi della serie tv da approfondire.

Nel merito, Argentero ha invece dichiarato: "Credo che la terza stagione sia nel pensiero di tutti come un passaggio necessario per continuare a raccontare questa storia".

Le anticipazioni di Doc 3

Nessuna anticipazione è ancora disponibile a proposito della trama.

Quando inizia Doc 3

Nessuna informazione è ancora disponbile circa la data di messa in onda. Non è dato sapere, al momento, quando inizia Doc 3, ma facendo i dovuti calcoli - tra riprese e montaggio - potrebbe essere pronta già per inizio 2023.

Cast Doc 3

"Luca Argentero e Matilde Gioli restano in corsia", si legge sempre sul settimanale Nuovo. Impossibile del resto prescindere dal dottor Andrea Fanti e dalla dottoressa Giulia Giordano, volti di primo piano della storia.

Del resto Luca Argentero si è sempre dichiarato entusiasta del ruolo: "Per me potremmo andare avanti anche 20 anni se riusciamo a mantenere vivo il racconto", ha confidato.

Vale lo stesso per Matilde Gioli. "C’è un epilogo molto emozionante - ha detto a proposito della seconda stagione - mi ricordo ancora quando l’abbiamo girato, è stato un bel momento per noi del cast che siamo un gruppo molto unito e girare certe scene corali così sentite ci ha uniti ancora di più. Vi consiglio di preparare i fazzoletti, perché serviranno".

Nessuna ulteriore informazione è disponibile a proposito del cast. Né sappiamo se la regia sarà sempre affidata a Beniamino Catena e Giacomo Martelli.

“.