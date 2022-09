Doc, la rivelazione di Argentero che delude i fan

La serie tv Rai, Doc Nelle tue mani, ha riscosso un successo quasi inimmaginabile. I suoi fan non aspettano altro che le puntate della nuova stagione che avranno Luca Argentero ancora una volta come protagonista. E proprio di tale tema l'attore ha parlato in un'intervista a Tv sorrisi e canzoni insieme ad Alessandro Siani (i due saranno i nuovi conduttori di Striscia la Notizia).

Quando inizia Doc Nelle tue mani 3

L'argomento Doc è stato tirato in ballo da Siani che ha fatto un complimento al collega sottolineando come sia riuscito a portare umanità nel personaggio, un vero e proprio assist che è stato seguito dalla fatidica domanda: quando tornerà sul piccolo schermo la serie tv? Purtroppo non ci sono buone notizie per i fan perché Argentero ha confermato che dovranno aspettare qualche anno: Doc arriverà nel 2024, "Non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie son lunghissime", ha spiegato l'attore.

La prima puntata di Doc è andata in onda nel 2020, la seconda stagione nel 2022, era quindi prevedibile che la terza arrivasse nel 2024.