Punta Sacra: in prima tv l’intenso racconto della comunità dell’Idroscalo di Ostia

Punta Sacra è il documentario diretto da Francesca Mazzoleni che vuole dare voce alla situazione della comunità dell’Idroscalo di Ostia e ai suoi protagonisti. Uscito nel 2020, va in onda in prima tv assoluta stasera alle 21:15 su Sky Documentaries.

Punta Sacra: storia e realtà

L’Idroscalo di Ostia è oggi l’ultimo spazio abitabile sulla foce del Tevere. Questa zona, ribattezzata “Punta Sacra”, è legata indissolubilmente alla memoria di Pier Paolo Pasolini, assassinato brutalmente il 2 novembre 1975, e porta il peso di un’etichetta di criminalità e degrado da molti anni. All’Idroscalo abitano oggi circa 500 famiglie, impegnate in una battaglia per restare in un’area che fa gola a molti progetti urbanistici di “riqualificazione” che significherebbero per loro un’unica cosa: lo sfratto.

Il documentario

Punta Sacra riesce non solo ad entrare nell’omonima zona e a mostrare la reale situazione della comunità, ma anche ad avere le voci dei suoi protagonisti, a farsi accogliere dagli abitanti dell’Idroscalo. In particolare Franca, a capo di una famiglia completamente al femminile, ci offrirà un amaro racconto della Punta Sacra, quasi costretta a unire le forze in una comunità per combattere i piani edilizi e difendere le proprie radici.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 10 marzo)

Punta Sacra è in onda oggi in prima tv alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e 402).