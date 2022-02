The Meaning of Hitler: in prima tv assoluta uno sguardo interno sul nazismo

Il docufilm The Meaning of Hitler arriva su Sky Documentaries; il successo firmato da Petra Epperlein e Michael Tucker offre uno sguardo inedito sul fenomeno del nazifascismo, ponendosi con gli occhi della società del tempo e analizzando le dinamiche iniziali di un fascino culturale sfociato uno dei movimenti più estremisti di sempre. L’appuntamento è in prima serata a partire dalle 21:15.

The Meaning of Hitler: il docufilm

The Meaning of Hitler ripercorre il fenomeno del nazismo dagli albori fino alle ramificazioni con influenze ancora attuali. Tucker ed Epperlein – già autori di Gunner Palace e Karl Marx City – decidono di realizzare un documentario in grado di restituire l’atmosfera leggendaria che si respirava agli inizi dell’hitlerismo, collocando lo spettatore all’interno della società dell’epoca, circondata dall’ottimismo della propaganda e la fiducia nel Terzo Reich. The Meaning of Hitler traccia un profilo quasi psicologico della Germania di quegli anni, raccontando la trepidazione del singolo e la partecipazione di tutti, in un documentario che offre un’ottica completamente nuova.

Dove vederlo stasera in tv (sabato 26 febbraio)

The Meaning of Hitler è in onda stasera alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e 402).