Laura Pausini come Tiziano Ferro: anche per lei in arrivo un documentario su Amazon Prime Video

Dopo il successo di "Ferro", Amazon Prime Video si prepara a produrre un nuovo documentario su un grande nome della musica italiana, ovvero Laura Pausini.

Tiziano e Laura sono amici da tempo, hanno duettato in più di un occasione, durante il primo lockdown hanno anche dato vita a una diretta Instagram in cui hanno deliziato i loro fan raccontando aspetti inediti delle proprie vite e delle proprie carriere. Ora potrebbero essere accomunati anche da un documentario targato Prime Video.

L'indiscrezione è stata riportata inizialmente dalla testata TV Blog, che ha specificato che il documentario sarà prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon. L'entourage della cantante, interpellata in merito dalla redazione di Today, non conferma né smentisce, lasciando quindi più di uno spiraglio.

La conferma sarebbe una grande notizia per i milioni di fan di Pausini, che tra l'altro in questi giorni era balzata agli onori delle cronache per una notizia tutt'altro che bella, ovvero le gravi parole di Alda D'Eusanio che ne hanno causato l'espulsione dal Grande Fratello Vip proprio in seguito alla denuncia della cantante romagnola, che peraltro oggi festeggia gli 8 anni della figlia Paola.

Il documentario Amazon Prime Video su Laura Pausini quando esce?

Al momento non ci sono quindi notizie ufficiali, di conseguenza è difficile al momento prevedere la data di uscita del documentario su Laura Pausini sulla piattaforma di streaming di Amazon. Ma se, come sembra, la produzione di Endemol è già iniziata, si può ipotizzare che possa essere reso disponibile al pubblico tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Amazon Prime Video continua gli investimenti in Italia

Quel che è certo è che Amazon Prime Video conferma l'intenzione di investire molto nelle produzioni italiane, in particolare per quanto riguarda gli show e i documentari (su Prime è visibile in esclusiva anche il film Chiara Ferragni unposted)

Oltre a "Ferro", infatti, ricordiamo che Amazon ha iniziato di recente a Venezia le riprese di Celebrity Hunted 2, con un cast di altissimo livello, come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane.

Inoltre, è notizia di pochi giorni fa che su Prime Video presto si potrà vedere anche il day time del talent Amici di Maria De Filippi. A dimostrazione che Prime, che ha già creduto molto nella fitcion italiana, è intenzionata seriamente ad allargare il bacino di utenti nel nostro Paese, di cui ha anche acquisito i diritti di diverse partite di Champions League.

Gli altri documentari musicali su Prime Video

Se Ferro ha avuto un ottimo successo di pubblico, lo stesso si può dire di altri documentari che raccontano la vita di cantanti e musicisti. Tra i precedenti più illustri ci sono quelli dedicati a Whitney Houston, Dalida, Michael Jackson e Liam Gallagher.