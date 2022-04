“In the Same Breath - Alle origini del Covid”: il documentario sulle verità nascoste della pandemia

“In the Same Breath - Alle origini del Covid” è un documentario che offre particolari inediti e punti di vista capaci di fare luce sulle losche manovre politiche nella gestione della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo. L’appuntamento con il reportage in prima tv è su Sky Documentaries a partire dalle 21.15.

In the Same Breath - Alle origini del Covid: le anticipazioni del documentario

“In the Same Breath” è un’opera inedita e preziosa, di valenza cinematografica più che televisiva: è stata difatti presentata nel gennaio 2021 al prestigioso Sundance Film Festival 2021. Non è un semplice reportage televisivo sul Coronavirus, ma uno dei documentari più apprezzati sul tema più discusso dei nostri tempi. La regista cinese ma naturalizzata statunitense Nanfu Wang ha cominciato a realizzarlo partendo da una sua esperienza personale: partita per gli Stati Uniti con l’intento di realizzare un film, si è ritrovata lontano dalla sua terra natale proprio nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria. Cominciando a indagare sulla pandemia in Cina, mediante laboriose ricerche, ricostruzioni e colloqui con registi di Wuhan ha scoperto che il governo cinese ha drasticamente censurato e rivoltato a suo piacimento notizie e dati sulla circolazione del virus. Il documentario trasmesso questa sera da Sky Documentaries parla esattamente di questo, espandendo il discorso anche all’America di Donald Trump, a sua volta pregna di disinformazione nella comunicazione ufficiale relativa al virus. “In the Same Breath”, insomma, offre l’occasione per riflettere su come una sciagura internazionale può essere manipolata dalla politica per tirare l’acqua al proprio mulino.

Dove vederlo in tv (mercoledì 20 aprile)

“In the Same Breath - Alle origini del Covid” va in onda mercoledì 20 aprile in prima tv assoluta alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 o 402 di Sky).