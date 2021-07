"Un campione è un sognatore che non si arrende mai": il trailer del documentario Sky su (e di) Paolo Rossi

È stato, ed è ancora, uno degli sportivi più amati di sempre dagli italiani, e la sua morte lo scorso dicembre ha fatto piangere un Paese intero, come non gli era riuscito neanche con la tremenda tripletta al Brasile in Spagna '82. Ora, quella partita e tutta la carriera di Paolo Rossi rivivranno grazie a un documentario in uscita su Sky, dal titolo Paolo Rossi: un campione è un sognatore che non si arrende mai.

Quando va in onda il documentario Sky su Paolo Rossi

Il documentario sull'indimenticabile Pablito andrà in onda venerdì 30 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW.

Le anticipazioni sul documentario Sky su (e di) Paolo Rossi

Questa la sintesi del documentario comunicata da Sky: "Alla morte di Paolo Rossi, dopo una lunga e sofferta malattia, il contributo più interessante è questo documentario di Michele Scolari e Gianluca Fellini, prodotto dallo stesso Rossi con la collaborazione della seconda moglie, la giornalista Federica Cappelletti. Il documentario si propone di narrare il lato umano e sportivo di un campione passato senza soluzione di continuità dalla gloria alla polvere, senza perdersi d’animo con la costanza di non mollare mai, per risorgere dalle proprie ceneri Il momento più importante del docufilm è il Mondiale 1982 vinto dall’Italia grazie alla caparbietà di Bearzot che ripone grande fiducia in Rossi pure se tutto è contro il Campione e alle reti segnate da Rossi contro Brasile, Polonia e Germania".

Il trailer

Sky ha diffuso la clip con il trailer del documentario Paolo Rossi: un campione è un sognatore che non si arrende mai. Ed è davvero impossibile non emozionarsi guardando queste immagini del grande campione