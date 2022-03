Playboy - Le ombre di un impero: le oscure verità dietro il mito di Hugh Hefner

Il 27 settembre 2017 muore a Los Angeles Hugh Hefner, fondatore della famosissima rivista per adulti Playboy, che ancora oggi – nell’era del digitale – vende più di tre milioni copie solo negli Stati Uniti. Ma non è tutto oro quel che luccica; è dopo la sua scomparsa che iniziano a emergere e circolare i dettagli più inquietanti sulla sua figura e la sua famosa “mansion”.

Attraverso le voci dei protagonisti – addetti ai lavori, colleghi, dirigenti e conigliette – la nuova docu-serie in dieci puntate di Sky Crime + Investigation cercherà di svelare tutti i segreti dell’impero di Hugh Hefner, fatto di scandali, abusi e giochi di potere. L’appuntamento, in prima tv assoluta, è alle 22:55 sul canale 119 di Sky.

Playboy – Le ombre di un impero

“Lui controllava ogni aspetto della nostra vita; la convivenza nella Playboy Mansion assomigliava più alla vita in una setta” così parla Holly Madison, una delle più recenti fidanzate di Hugh Hefner, che racconterà solo una delle testimonianze inquietanti della serie. La figura del fondatore di Playboy è infatti quanto mai controversa: sessista, simbolo di potere e creatore di una tremenda immagine della donna nella cultura recente da un lato, innovatore, precursore, e gran sostenitore dei diritti civili dall’altro. In anni di segregazione razziale, in cui neri e bianchi non potevano nemmeno stare nella stessa stanza, infatti, le sue feste erano aperte a tutti. L’universo di Hefner è complesso e variegato, pieno di zone d’ombra.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 17 marzo)

Playboy – Le ombra di un impero va in onda a partire da oggi il giovedì su Crime + Investigation (canale 199). L’appuntamento con il primo episodio è stasera alle 22:55.