The Princes and the Press: su Tv8 il documentario che ha fatto infuriare i reali inglesi

Oggi, 28 maggio, alle 21.30 su Tv8 va in onda “The Princes and the Press - I segreti dei Windsor”. Si tratta di un documentario firmato dal giornalista anti-monarca Amol Rajal, che vuole analizzare in particolar modo il rapporto fraterno tra William e Harry, deteriorato nel tempo, e il cattivo rapporto che Buckingham Palace ha con la stampa. Il risultato finale ha pesantemente scontentato i reali inglesi.

The Princes and the Press - I segreti dei Windsor: anticipazioni

I due episodi di The Princes and the Press si presentano come un'analisi sulle nuove generazioni dei reali inglesi e in particolar modo sulla presa di coscienza e di responsabilità di William e Harry. La narrazione ha come data d'inizio il 2012, anno significativo perché la Regina Elisabetta festeggiò il Giubileo di Diamante per i 60 anni di regno. Il documentario è però firmato da Amol Rajal, un giornalista che ha più volte espresso la propria avversione nei confronti della monarchia. L'autore sottolinea la faida fraterna tra i figli di Carlo e Diana mettendo in scena parallelamente le loro relazioni sentimentali con Kate Middleton e Meghan Markle.

Da una parte la ricostruzione evidenzia un difficile rapporto tra Buckingham Palace e la stampa, che sembra man mano diventare insanabile, dall’altra descrive una distanza crescente tra il Duca di Cambridge e il Duca di Sussex, che diventa assoluta quando quest’ultimo sposa Meghan. La seconda parte dello speciale si è una disamina sulle cause che hanno spinto i Sussex a dimettersi dai loro ruoli. Dopo la messa in onda del documentario Buckingham Palace ha rilasciato una comunicazione ufficiale prendendo le distanze dal racconto di Rajal, ritenendolo esagerato, infondato e deludente.

Dove vedere The Princes and the Press in tv e in streaming (sabato 28 maggio)

Le due puntate di The Princes and the Press vanno in onda questa sera, 28 maggio, a partire dalle 21.30 su Tv8 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.