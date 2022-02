'I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?' Dopo 20 anni manca ancora un colpevole per il delitto Mollicone

Oggi in prima serata su NOVE il documentario I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? tenterà di ricostruire la tragica vicenda dell’omicidio di Serena Mollicone, il cui processo è ancora in corso.

Il delitto di Arce: la storia

È il 3 giugno 2001 quando ad Arce, in provincia di Frosinone, viene ritrovato il corpo di Serena Mollicone, studentessa 18enne all’ultimo anno di liceo scomparsa due giorni prima. Il corpo viene trovato dalla Protezione Civile in località Fontecupa, nascosto nel boschetto dell’Anitrella, con chiari indizi di morte per asfissia: la testa è infatti avvolta in un sacchetto di plastica, mentre mani e piedi sono legati con scotch e fili di ferro. A più di 20 anni di distanza da questa tremenda vicenda non ci sono ancora dei colpevoli: il processo all’ex-maresciallo Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e il figlio Marco, nel registro degli indagati dal 2011, è attualmente in corso, ma non sono poche le zone d’ombra che circondano questo delitto.

Il documentario di NOVE

Lo speciale I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? ricostruisce interamente l’oscura vicenda dell’uccisione di Serena Mollicone, cercando di analizzare tutte le tappe e gli indizi che hanno segnato una delle vicende di cronaca più lunghe di sempre.

Dove vederlo stasera in tv (sabato 19 febbraio)

Il documentario I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? va in onda oggi in prima serata su NOVE alle 21:25 e in live streaming sul sito ufficiale; è inoltre disponibile on demand sulla piattaforma discovery+.