Harry e William: il documentario sui motivi del "Conflitto reale", dove vederlo

Va in onda oggi, 19 maggio, alle 21.25 su Real Time, “Harry e William - Conflitto reale”: un documentario che indaga sul rapporto tra i principi. Quando e in che modo il legame fra i figli di Carlo e Diana si è incrinato? Che peso hanno avuto le loro rispettive idee sulla vita sentimentale? Di seguito, le anticipazioni dello speciale.

Le anticipazioni del documentario

Buckingham Palace fa sempre notizia. Le storie della Regina Elisabetta, di Carlo e Lady Diana, dei principi William e Harry appassionano milioni di spettatori in tutto il mondo. Il documentario proposto questa sera alle 21.25 da Real Time si concentra proprio sul difficile rapporto tra il trentanovenne William e il trentasettenne Harry: pur con delle ovvie differenze caratteriali, è sembrato per anni un solido legame fraterno ma tutto si è incrinato aspramente. Come e quando è accaduto ciò? Lo speciale televisivo cerca di fornire le risposte a questo interrogativo. Causa della faida sono le donne alle quali i due si sono legati: William, duca di Cambridge, ha sposato Kate Middleton; Harry, duca di Sussex, è legato a Meghan Markle. Le accuse che quest'ultima ha mosso alla famiglia reale hanno fatto storia, la fuga della coppia negli Stati Uniti ha sconvolto il Regno Unito. Ma dietro al litigio dovrebbero esserci anche motivi di carattere economico. Voci di corridoio dicono che nel corso del tempo il rapporto è stato parzialmente ricucito, ma il loro legame fraterno rimane un argomento di discussione sempre attuale.

Dove vedere Harry e William - Conflitto reale stasera in tv (giovedì 19 maggio)

