Dog Days, stasera su Rai 2 il film con Vanessa Hudgens: trama e cast

Dog Days va in onda oggi, venerdì 8 luglio, in prima serata su Rai 2. Il film segue diversi personaggi nella città di Los Angeles, con un comune denominatore: hanno tutti dei cani, fonti di amore e importanti insegnamenti di vita. Scopriamo qualcosa in più su questo lungometraggio interpretato da Vanessa Hudgens ed Eva Longoria.

Dog Days: le anticipazioni del film

“Dog Days” è un film del 2018 diretto da Ken Marino (noto prevalentemente come attore televisivo). Si tratta di una commedia sentimentale che utilizza un’ampia galleria di personaggi, le cui vite si intrecciano a causa dei loro cani. La sceneggiatura ha preso vita grazie a un’analisi della rivista Psicology Today, che studiava le relazioni (soprattutto sentimentali) nate tra i padroni di cani. Il film non ha dunque un vero e proprio protagonista, ma si avvale di una narrazione polifonica. Ricco, dunque, anche il cast di attori, dove spiccano per notorietà Vanessa Hudgens, star di High School Musical e popstar amata dai più giovani, Eva Longoria, la Gabrielle di Desperate Housewives, e Nina Dobrev, già vista in The Vampire Diaries. Tra gli altri attori troviamo Adam Pally, Jon Bass e Rob Corddry. Le storie hanno luogo a Los Angeles, California. Cinque vicende si intrecciano. La giornalista Elizabeth, tradita dal fidanzato, si innamora di un collega; il chitarrista squattrinato Dax deve accudire il cane della sorella Ruth, a sua volta alle prese con i suoi due gemelli, appena nati; Garrett è un gestore di un canile che ha l'esigenza di ravvivare la sua attività e chiede aiuto ad una ragazza, Tara, che fa la cameriera, e al contempo è volontaria nel suo canile; Grace e Kurt formano una coppia che non può avere figli e che decide di adottare una bambina; Walter, un uomo anziano e solitario, perde il suo cane ed è aiutato dal giovane Tyler, giovane che consegna pizze.

Dove vedere Dog Days (venerdì 8 luglio 2022)

“Dog Days” viene trasmesso da Rai 2 venerdì 8 luglio a partire dalle 21.20. Il film è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.