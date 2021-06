Mara Venier non lascia, ma "raddoppia": come cambierà Domenica In dalla prossima stagione

Nessun abbandono da parte di Mara Venier, a differenza di quanto ventilato nei mesi scorsi. Torna dal 19 settembre 2021 Domenica In, ma in una veste nuova. Alla conduzione dello storico contenitore di Rai1, per il terzo anno consecutivo, la conduttrice veneta. Una nuova edizione, annunciata nei palinsesti della prossima stagione autunno inverno, in linea con la formula vincente dell'ultima stagione, ma arricchita da numerose novità che caratterizzeranno sempre più l'identità del programma costruita attorno alla sua conduttrice.

Al centro dello studio le interviste 'one to one'. Incontri che la Venier trasforma in racconti popolari sulla vita privata e pubblica di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura. Molte anche le novità della prossima edizione alla quale stanno lavorando gli autori. Giochi, spettacoli e rubriche di varia natura all'insegna dell'intrattenimento e del divertimento con un'attenzione particolare al territorio senza escludere puntate speciali per le quali si stanno preparando grandi sorprese.