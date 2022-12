Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 1 gennaio 2023: scaletta e anticipazioni

Mara Venier farà compagnia ai suoi telespettatori anche il giorno di Capodanno. Domenica 1 gennaio infatti tornerà in onda su Rai 1 con Domenica In. Sarà una prima puntata del 2023 all'insegna del divertimento con molti ospiti e sicuramente molta allegria. Ecco cosa aspettarsi a partire dalle 14:00 di domenica 1 gennaio 2023.

Le anticipazioni della puntata di Domenica In del 1 gennaio 2023

Il primo ospite di zia Mara sarà il mago Silvan, poi sarà dato ampio spazio a Paolo Fox, al suo oroscopo e alle sue previsioni per il 2023. In studio sarà intervistato Stefano Orfei, uno dei componenti della dinastia circense più famosa in Italia.

Ovviamente non potrà mancare la musica e infatti Mara ha invitato alcuni grandi artisti: Donatella Rettore, Bobby Solo, Andrea Sannino con Franco Ricciardi e Alessandro Ristori, il cantante che è balzato recentemente alle cronache per essere il preferito dal principe William d’Inghilterra.

Immancabile poi il collegamento con Roberto Bolle che presenterà l'appuntamento con "Danza con me", il suo programma che andrà in onda su Rai1 proprio la sera di Capodanno.

Per quanto riguarda il mondo del cinema e del teatro saranno ospiti le attrici Dalila Di Lazzaro e Monica Guerritore. Quest’ultima presenterà il film Anna, dedicato a Anna Magnani, in cui per la prima volta si è cimentata con la regia. Il prossimo anno saranno 50 anni dalla morte della grande attrice.