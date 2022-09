Domenica In, le anticipazioni della prima puntata della nuova stagione: domenica 11 settembre

Oggi, 11 settembre 2022, va in onda su Rai 1 la prima puntata stagionale di “Domenica In”. Un appuntamento storico della nostra televisione, condotto per il quinto anno consecutivo da Mara Venier. Si comincia con Loretta Goggi, ma è molto atteso anche l’intervento di Alberto Matano, fresco di matrimonio. Scopriamo le anticipazioni della giornata.

Domenica In, anticipazioni dell’11 settembre 2022

Il contenitore domenicale di Rai 1 è una indiscutibile istituzione della nostra televisione. Con il consueto orario d’inizio previsto per le ore 14.00, “Domenica In” è pronto a tenere compagnia ai telespettatori italiani per un’altra lunga stagione. La padrona di casa sarà ancora una volta lei, Mara Venier. Si tratta della quinta edizione consecutiva per la conduttrice, ma in totale le stagioni dello show da lei presentate sono ben 14. Un numero che le permette di superare addirittura una leggenda come Pippo Baudo. La formula vincente resta sostanzialmente invariata: la Venier accoglie nello studio i suoi ospiti e mediante interviste - più o meno informali a seconda dell’occasione - ripercorre la carriera o singoli momenti dell’ospite di turno. Spazio anche all’attualità e alla cronaca.

Ad inaugurare la nuova stagione di “Domenica In” dovrebbe esserci un omaggio dedicato alla Regina Elisabetta II, scomparsa da pochi giorni all’età di 96 anni. La prima ospite stagionale è invece Loretta Goggi, altra grande signora della nostra televisione. Conduttrice, cantante, ma anche showgirl, imitatrice, scrittrice: una carriera densa di eventi che verrà oggi ricordata. Molto atteso è anche l’intervento del giornalista e conduttore Alberto Matano, fresco di nozze con Riccardo Mannino e amico intimo di Mara Venier. Si preannuncia dunque un incontro molto confidenziale. “Domenica In” dedica poi uno spazio al delicato argomento della violenza sulle donne. Per l'occasione la Venier ospita l’avv. Chiara Rinaldi e Stefana Matteuzzi, sorella di Alessandra, uccisa dal suo ex fidanzato a Bologna. Chiudono la puntata Francesca Barra e Claudio Santamaria e i collegamenti con Mara Maionchi e Pierluigi Diaco.

Dove vedere in tv e in streaming “Domenica In” (11 settembre 2022)

La prima puntata stagionale di “Domenica In” va in onda oggi, 11 settembre, su Rai 1 a partire dalle 14.00. Lo show è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.