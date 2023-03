Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 26 marzo 2023: scaletta e anticipazioni

Oggi, domenica 26 marzo, alle 14 su Rai 1, Mara Venier conduce una nuova puntata di Domenica In. Si parte con uno spazio dedicato a Paolo Limiti in cui interverranno, per ricordarlo, Iva Zanicchi, Justine Mattera, Tiziana Rivale, Giovanna Nocetti, Manuela Villa e Gigi Finizio, che si esibiranno interpretando alcune celebri canzoni scritte per loro dall'artista.

Grande attesa, inoltre, per Giorgia che canterà il brano presentato a Sanremo dal titolo "Parole dette male". In studio ci sarà anche Rocco Papaleo, regista del film "Scordato", nelle sale cinematografiche dal 13 aprile, che ha come protagonista la cantante. Tra gli ospiti anche Sergio Bernal, primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, definito dalla stampa internazionale il "Roberto Bolle spagnolo", che si esibirà in un suggestivo assolo di flamenco. Infine Gabriella Labate, attrice e showgirl, che si racconterà tra carriera e vita privata, Walter Veltroni e Neri Marcorè invece interverranno per presentare il film "Quando", nelle sale dal prossimo 30 marzo per la regia di Walter Veltroni.