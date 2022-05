Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 29 maggio 2022

Dopo il super show di venerdì sera Mara Venier è pronta a tornare su Rai1 per il consueto appuntamento con Domenica In. A partire dalle 14:00 la domenica della tv nazionale sarà scandita dalle interviste di Zia Mara. Come sempre gli ospiti saranno moltissimi: personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo, ma non solo.

Renato Zero ospite speciale

Renato Zero, uno degli artisti italiani più amati, tornerà nel salotto tv per parlare anche di Zerosettanta, l'album pubblicato nel 2020 per i suoi 70 anni e che quest'estate finalmente riuscirà a cantare dal vivo così da festeggiare non solo i 70 anni, ma anche i 72. La sua carriera, lunga 55 anni, sarà oggetto di discussione e sicuramente Mara riuscirà a farci commuovere con le sue domande, mentre Renato Zero ci toccherà il cuore cantando alcuni dei suoi brani più famosi.

Gli ospiti di Domenica In del 29 maggio

Non solo Renato Zero e la sua musica, spazio all'informazione con lo scrittore e saggista Roberto Saviano che parlerà del suo libro "Solo è il coraggio" dedicato alla memoria di Giovanni Falcone. Poi Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D'Orazio, che sarà accompagnata da Red Canzian per ricordare insieme D'Orazio, scomparso il 6 novembre 2020.

In studio anche Lino Banfi e Ron Moss che presenteranno il loro film: "Viaggio a sorpresa".